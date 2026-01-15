María Corina Machado llega a la Casa Blanca para un almuerzo con Trump

A pocas horas de que Donald Trump mantuviera una llamada telefónica con Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro, María Corina Machado asistió a la Casa Blanca para sostener un almuerzo privado con el presidente estadounidense. Según detalló la agencia EFE, el encuentro tiene lugar en medio de tensiones políticas y reorganizaciones en el liderazgo venezolano, apenas días después de que fuerzas de Estados Unidos detuvieran a Maduro y a su esposa Cilia Flores, trasladándolos a Nueva York para enfrentar acusaciones de narcotráfico.

Tal como reportó EFE, Machado, líder opositora venezolana y galardonada con el Premio Nobel de la Paz, llegó este jueves a la residencia presidencial en Washington para asistir a la cita prevista para las 12:30, hora local (17:30 GMT). La activista accedió al edificio por una entrada lateral en lugar de la tradicional puerta principal, opción reservada para mandatarios y altos funcionarios internacionales. Su arribo transcurrió sin acceso de medios de comunicación y la dirigente no ofreció declaraciones a la prensa que la esperaba, informó el medio.

El encuentro entre Trump y Machado es el primero desde el cambio abrupto de mando en Venezuela, marcado por la captura de Maduro en un operativo que resultó en el traslado inmediato del líder chavista a territorio estadounidense. Según la agenda oficial publicada por EFE, la reunión se llevará a cabo a puerta cerrada en un salón privado de la Casa Blanca, excluyendo la cobertura de periodistas o fotógrafos. Este formato refuerza el carácter reservado y sensible de la agenda bilateral entre la dirigente opositora y el jefe de Estado norteamericano.

En el contexto de la crisis política venezolana, la Administración Trump y sus asesores hasta ahora han optado por marginar a Machado de la fase inicial de transición en Venezuela, argumentando, de acuerdo con EFE, que carece del respaldo suficiente dentro del país para liderar el proceso de cambio. En contraste, Delcy Rodríguez, antes vicepresidenta de Maduro, asumió la presidencia interina con el apoyo explícito de Washington. Trump reconoció públicamente el nuevo rol de Rodríguez, al afirmar que Venezuela permanece bajo tutela estadounidense y revelar que ambas partes acordaron iniciativas para que Estados Unidos comercialice millones de barriles de petróleo venezolano, según publicó la agencia.

El medio EFE también consignó que el almuerzo entre Machado y Trump se produce tan solo un día después de la conversación entre el presidente estadounidense y Rodríguez, en la que discutieron temas de petróleo, minerales, comercio y cuestiones de seguridad bilateral. Al final de ese diálogo, Trump definió a Rodríguez como una “persona fantástica”, lo que resalta el respaldo otorgado por la Casa Blanca a la nueva figura de poder en Caracas. Este respaldo, según la misma fuente, se percibe como un intento de estabilizar la transición política y económica tras la caída de Maduro.

En medio de la reconfiguración política, medios estadounidenses reportaron que Machado podría haber perdido el apoyo de Trump tras aceptar el Premio Nobel, un galardón que también ha sido aspiración declarada del presidente norteamericano. Ante estas interpretaciones, la opositora venezolana expresó públicamente su interés en compartir el Nobel con Trump, en lo que se percibe como una estrategia para acercar posturas con el mandatario y evitar quedar marginada en el nuevo escenario venezolano. Sin embargo, EFE aclara que el Comité Noruego encargado del premio Nobel ha comunicado que el galardón no puede ser transferido ni compartido a discreción de los ganadores, estableciendo un límite a la propuesta de Machado.

De acuerdo con la crónica de EFE, la reunión excepcional de este jueves pone de manifiesto la compleja y volátil situación en Venezuela, donde el futuro político sigue siendo objeto de negociación entre actores nacionales e internacionales. El acceso restringido a la prensa y la vía empleada para la llegada de Machado a la Casa Blanca reflejan la sensibilidad de los contactos diplomáticos en este momento. El medio también señala que la salida de Maduro y la reciente transición han permitido a Washington reanudar y ampliar su participación en las relaciones petroleras con Caracas, en el marco de acuerdos directos negociados por el entorno de Trump con la administración interina encabezada por Rodríguez.

El trasfondo inmediato de toda esta actividad diplomática y política —según detalla EFE— es la reestructuración de las lealtades internas y externas en Venezuela, con las potencias internacionales definiendo su estrategia en función de los intereses comerciales y de seguridad en la región. Washington, desde el cambio en la jefatura venezolana, compromete su apoyo a la gestión de Rodríguez y otorga un rol secundario, al menos de momento, a líderes opositores tradicionales como Machado, aun cuando esta última recaba reconocimiento internacional y galardones como el Nobel de la Paz.

La presencia de Machado en la Casa Blanca, según el reporte de EFE, constituye un movimiento significativo en el tablero político venezolano, aunque su influencia en la toma de decisiones inmediatas dentro del proceso de transición permanece limitada, de acuerdo con las declaraciones previas de la administración estadounidense. El propio Trump y su equipo han insistido, menciona EFE, en privilegiar acuerdos con la dirigencia surgida del entorno de Maduro, ahora representada oficialmente por Rodríguez, como vía para estabilizar tanto el suministro de petróleo como la gobernabilidad en Venezuela.

El seguimiento a la agenda oficial y las declaraciones posteriores a la reunión, aguardan ahora por definiciones clave sobre el rol que Machado y la oposición podrían jugar en las próximas etapas del proceso de transición. El desarrollo de los acuerdos alcanzados tras la captura de Maduro, la reorganización de alianzas políticas y los compromisos bilaterales Estados Unidos-Venezuela quedan sujetos a los próximos movimientos de la administración Trump, según el análisis de EFE.