La supuesta víctima de acoso del candidato liberal en Portugal lamenta el uso electoralista de su denuncia

Inês Bichão, quien anteriormente se desempeñó como asesora del Partido Liberal, expresó que sus afirmaciones sobre presunto acoso por parte del candidato João Cotrim de Figueiredo fueron divulgadas públicamente sin su autorización, con el objetivo de influir de manera política en plena campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales del domingo en Portugal. Según indicó la agencia portuguesa de noticias Lusa, Bichão recalcó, a través de un comunicado enviado al medio, que la veracidad de los hechos expuestos todavía debe quedar dilucidada en los tribunales, subrayando que no participó en la difusión del testimonio, ni en su utilización en el actual contexto político.

Bichão explicó en su comunicación a la agencia Lusa que la publicación de sus declaraciones ocurrió fuera de su consentimiento y consideró que dicha difusión, al producirse en plena campaña, perseguía fines electoralistas. Según su versión, los hechos relatan comportamientos y comentarios de naturaleza sexual por parte de Cotrim de Figueiredo en el lugar de trabajo, y estas denuncias ya fueron elevadas ante instancias internas del partido durante el año 2023. Destacó, además, que el testimonio en cuestión fue transmitido de manera ilegal a través de redes sociales y reiteró que se trataba de información compartida inicialmente en un círculo privado y no ante el público general.

La aparición en redes sociales de una publicación, posteriormente eliminada, reavivó la polémica. En esa entrada, una exasesora atribuyó directamente a Cotrim de Figueiredo conductas que consideró impropias en un entorno laboral. Ese episodio ocurrió días antes de las elecciones presidenciales en las que, según diversos sondeos, Cotrim de Figueiredo figura como tercer candidato en intención de voto, hecho que sugiere una probable segunda vuelta, tal como detalló la agencia Lusa.

Al respecto, Cotrim de Figueiredo desmintió públicamente las acusaciones y anunció su intención de presentar una demanda por difamación, según consignó el medio. El candidato también relacionó las acusaciones con maniobras políticas orquestadas desde el Gobierno, argumentando que Bichão estaría desempeñando funciones para el Ejecutivo en la actualidad. En declaraciones citadas por la agencia Lusa, Cotrim de Figueiredo opinó que “esto tiene que ver con alguna táctica política contra mi candidatura, temiendo que pueda eclipsar o excluir a alguien de la segunda vuelta”.

La controversia suscitó reacciones internas en el Partido Liberal. Según reportó la agencia Lusa, una treintena de trabajadoras de la formación firmaron una carta difundida en los medios manifestando su respaldo al candidato. Esta posición intenta contrarrestar las repercusiones del escándalo a días de la jornada electoral.

El proceso electoral al que se enfrenta Portugal está marcado por la alta competitividad. El país pocas veces recurre a una segunda ronda para elegir a su jefe de Estado. De acuerdo a las encuestas citadas por la agencia Lusa, los dos principales aspirantes para la segunda vuelta serían André Ventura, representante del partido ultraderechista Chega, y António José Seguro, del Partido Socialista, quienes se disputarán la presidencia si, como todo indica, ninguno de los candidatos logra una mayoría absoluta en la primera ronda, hecho que obligará a retornar a las urnas el 8 de febrero.

Bichão concluyó en su comunicado que no busca aumentar la polémica generada, pero enfatizó su derecho a exigir justicia en las instancias legales pertinentes, señalando que será allí donde deberán establecerse los hechos reales y protegerse las garantías jurídicas dispuestas por el Estado de derecho, según sus declaraciones a la agencia Lusa.