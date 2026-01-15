Agencias

La RFEC apoya al colectivo júnior para potenciar el crecimiento y desarrollo del ciclismo

El presidente de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), José Vicioso, se reunió este jueves en la sede federativa en Madrid con representantes del colectivo júnior para seguir potenciando vínculos que posibiliten el crecimiento y desarrollo del ciclismo nacional.

La RFEC expresó la voluntad de potenciar entidades asociativas, estableciendo una continua colaboración, diálogo y sinergias del mismo modo que se realizan con las asociaciones de la categoría élite-sub23.

Además del presidente de la RFEC, José Vicioso, también estuvieron presentes en el encuentro el secretario general, Alejandro Martín, y el seleccionador nacional de la categoría júnior, Eleuterio 'Lute' Anguita.

Además, han participado como representantes del colectivo ciclista júnior el director técnico de la Federación Guipuzcoana de Ciclismo, Abraham Olano; el presidente del Club Ciclista Occidental de Cantabria, José Enrique Argüelles, así como Joaquín León Rojas, de la Peña Ciclista Egabrense de Córdoba; Jesús Ruiz, del Club Ciclista Sant Boi y Miguel Ángel Rodrigo, del C.C.Talavera Joaquín Polo.

Como epílogo de la reunión se han iniciado las conversaciones para el reconocimiento oficial por parte de la RFEC de la Asociación Nacional de Organizadores y Equipos Júnior (ANDOEJ), entidad inscrita en el Registro del Ministerio de Cultura y Deporte.

EuropaPress

