La Fundación IDIS lidera un proyecto que refuerza la cohesión del sector sanitario privado

La Fundación IDIS, en colaboración con 12 aseguradoras y grupos hospitalarios que forman parte de la entidad, ha concluido la primera fase de un proyecto pionero centrado en mejorar la eficiencia operativa y la cohesión del sector sanitario privado.

Con el soporte técnico de Tirea como entidad mediadora, esta iniciativa tiene como objetivo establecer mecanismos de mejora de la eficiencia en los procesos administrativos asistenciales, favoreciendo una gestión más ágil y fluida en el entorno hospitalario, mediante la creación de catálogos comunes.

"Este proyecto es un paso fundamental para reforzar la cohesión del sector sanitario privado, uno de los pilares en los que se apoya el trabajo de la Fundación IDIS. La colaboración entre aseguradoras, grupos hospitalarios y otros actores clave del sistema, bajo un marco de trabajo común, no solo optimiza los procesos administrativos y asistenciales, sino que también promueve una visión compartida de mejora continua", señala Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS.

Con esta iniciativa, añade, no solo se busca una mayor eficiencia, "sino también fortalecer los lazos de cooperación y confianza en todo el sector, con el paciente siempre como eje central de nuestras acciones".

En esta primera fase se han analizado las áreas de quirófanos, estancias y salas, identificando los principales aspectos de mejora. A través de grupos de trabajo compuestos por representantes de las 12 entidades, se ha logrado definir un catálogo común de servicios y conceptos, integrando un lenguaje único que facilite la comunicación entre aseguradoras y grupos hospitalarios.

El proyecto ha permitido homogeneizar los catálogos de productos y servicios, reduciendo la complejidad administrativa y favoreciendo la eficiencia operativa. Con una optimización del 97% en quirófanos, un 95% en estancias y un 94% en salas, se logrará un modelo operativo más ágil y con estándares claros para cada proceso.

El proyecto cuenta con la participación de Adeslas, Asisa, Axa, Caser, Clínica Universidad de Navarra, DKV, HM Hospitales, IMED Hospitales, Mapfre, Quirónsalud, Sanitas y Vithas. La Fundación IDIS seguirá trabajando estrechamente con todas las entidades participantes para asegurar la implementación exitosa de los nuevos catálogos y su integración en los procesos administrativos de los hospitales y aseguradoras.