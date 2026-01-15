La formación en Arquitectura se reinventa: Universidad Uk lanza carrera en línea con integración de IA y tecnología de diseño digital

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de enero de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Consciente de que la arquitectura está atravesando una transformación profunda gracias a las nuevas tecnologías, y que muchas personas con experiencia en el sector construcción buscan formalizar su trayectoria profesional, Universidad Uk (www.universidaduk.com), líder en educación superior 100% en línea en Latinoamérica, presenta su Licenciatura en Arquitectura, un programa oficial, práctico y digital que integra el uso de Inteligencia Artificial (IA) en el proceso de diseño arquitectónico.

Esta carrera, avalada por la Secretaría de Educación Pública de México, puede revalidarse en más de 60 países mediante el Convenio de La Haya, lo que la convierte en una opción con proyección internacional para quienes desean titularse como arquitectos.

Arquitectura para el presente y el futuro: IA + diseño + sostenibilidad

Lo que distingue a esta licenciatura es su enfoque actualizado: la carrera integra herramientas de IA aplicadas al diseño arquitectónico, modelado digital, automatización de procesos y análisis constructivo. Esto permite a los estudiantes generar propuestas de alta calidad en menor tiempo, optimizar recursos y competir en el mercado laboral con habilidades que ya se demandan en despachos de arquitectura y desarrolladoras a nivel global.

Los egresados salen preparados no solo para incorporarse a equipos de diseño, sino también para liderar proyectos propios con una visión tecnológica, creativa y sostenible.

Titúlate como arquitecto si ya tienes experiencia en construcción

Esta licenciatura está también dirigida a quienes han trabajado durante años en obra, dibujo técnico, diseño o construcción sin haber podido concluir una carrera universitaria. Universidad Uk les ofrece ahora la posibilidad de titularse como arquitectos profesionales, validando su experiencia y sumando nuevas herramientas de vanguardia a su perfil.

"Yo ya había trabajado como dibujante y en obra por más de 10 años, pero necesitaba el título de arquitecto para poder crecer. Encontré en la Uk una opción real, sin tener que dejar mi empleo ni desplazarme. Lo que más me sorprendió fue cómo usamos IA para generar renders y análisis de materiales. Es como estar en una oficina de verdad, pero desde casa", comenta David M., estudiante de la carrera.

Plan de estudios diseñado para la práctica profesional

El programa tiene una duración de 2 años y 8 meses, completamente en línea, con materias clave como:· Dibujo técnico constructivo y digital

· Proyectos arquitectónicos integrales

· Modelado digital avanzado

· Estructuras de concreto, acero y madera

· Diseño urbano sostenible

· Coordinación de obras y administración del despacho

· Arquitectura contemporánea, moderna y prehispánica

· Materiales y tecnologías constructivas

· Arquitectura y medio ambiente

El último cuatrimestre incluye una práctica situada para el desarrollo profesional, en la que el alumno consolida sus aprendizajes a través de proyectos reales o simulados.

Flexibilidad total: estudia desde donde estés y a tu ritmo

Como toda la oferta académica de Universidad Uk, esta carrera se cursa 100% en línea a través de una plataforma moderna accesible desde cualquier computadora o dispositivo móvil. Incluye:· Sesiones en vivo y grabadas

· Acompañamiento personalizado vía WhatsApp

· Bolsa laboral activa

· Certificaciones internacionales a través de Coursera

· Colegiaturas congeladas por toda la carrera

· Sin inscripción ni reinscripción

· Titulación automática sin tesis ni examen profesional

Esto permite avanzar sin abandonar el trabajo ni la vida familiar, y aplicar inmediatamente lo aprendido en el entorno laboral.

Arquitectos con visión global y tecnológica

Además del enfoque técnico, el programa promueve habilidades blandas como liderazgo, innovación, trabajo en equipo, responsabilidad social y pensamiento crítico. Universidad Uk forma arquitectos integrales, capaces de abordar los desafíos contemporáneos con conciencia ambiental, sentido estético y dominio tecnológico.

Con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo, Universidad Uk se ha consolidado como una de las instituciones más avanzadas en educación superior digital en la región. Su Licenciatura en Arquitectura es hoy una de las opciones más completas y accesibles para quienes quieren dar el salto profesional en el mundo del diseño y la construcción.

¿A quién va dirigida esta carrera?· A jóvenes creativos interesados en arquitectura digital

· A profesionales del diseño, la construcción o el dibujo técnico que quieren titularse

· A personas que buscan una carrera flexible, moderna y con impacto internacional

· A emprendedores que quieren abrir su propio despacho arquitectónico

Inscríbete hoy y comienza tu camino como arquitecto/ahttps://universidaduk.com/licenciatura-en-arquitectura-en-linea WhatsApp: +1 (551) 249-9500

