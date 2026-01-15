Agencias

Junts rechaza el acuerdo UE-Mercosur y exige a Agricultura, Sanidad y Consumo comparecer en el Congreso

El portavoz de Agricultura de Junts en el Congreso, Isidre Gavín, ha rechazado este jueves el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur que recientemente ha recibido el visto bueno del Consejo de la Unión Europea, al tiempo que ha pedido la comparecencia en el Congreso de los ministros de Agricultura, Sanidad y Consumo para dar explicaciones al respecto.

En los pasillos del Congreso, Gavín ha denunciado que tal como está el acuerdo redactado ahora tendrá "un grave prejuicio para la agricultura, especialmente para las pequeñas y medianas empresas agrícolas y ganaderas".

El diputado también ha denunciado que el acuerdo permitirá introducir en Europa sustancias que están prohibidas en el continente y que, asegura, son "perjudiciales para la salud".

En este escenario, Gavín ha dicho que su partido quiere que pasen por el Congreso el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; y la ministra de Sanidad, Mónica García, para que garanticen que tanto la agricultura, como la salud y el consumo para la ciudadanía estén protegidas.

Asimismo, el diputado ha recordado que agricultores catalanes organizaron cortes en carreteras de Girona, Barcelona y Lleida como forma de protesta por el acuerdo. Finalmente, los agricultores se reunieron con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, y decidieron levantar los cortes en las autopistas tras la promesa del Gobierno catalán de intentar minimizar el impacto en el campo del acuerdo comercial.

Isidre Gavín ha avisado que ese compromiso puede quedar en "papel mojada" si los ministerios competentes no toman las medidas necesarias para garantizar que el acuerdo no suponga un perjuicio para la agricultura y la ganadería.

