Bélgica recuerda a las víctimas de la colisión fatal: "Nadie puede entender lo sucedido"

Ignacio Blanco

Buggenhout (Bélgica), 27 may (EFE).- La localidad flamenca de Buggenhout, en el norte de Bélgica, rindió homenaje este miércoles a las cuatro víctimas fallecidas el martes en una colisión en un paso a nivel entre un tren de pasajeros y un minibús escolar, en la que perdieron la vida el conductor del autobús, un joven acompañante y dos menores de 15 y 12 años.

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Familiares, docentes, alumnos, exalumnos y vecinos de esta pequeña localidad acudieron durante toda la jornada a la firma de dos libros de condolencias instalados en el ayuntamiento y en el Richtpunt Campus Buggenhout, la escuela de educación especial a la que asistían los estudiantes y su tutor.

Desde esta mañana, las banderas del ayuntamiento de Buggenhout ondearon a media asta en conmemoración por la tragedia, y hasta allí se acercaron decenas de personas para dejar flores, mensajes y muestras de apoyo a las familias afectadas por el accidente.

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"Es increíble, nadie puede entender lo que ha sucedido. Y es terrible cuando algo sucede especialmente con los niños, lo hace aún peor", expresó Bieke Schamp, vecina del pueblo, en conversación con EFE tras escribir unas palabras de condolencia en el libro dispuesto en el consistorio, al que acompañan cuatro pequeñas velas en recuerdo a las víctimas.

La colisión fatal tuvo lugar en torno a las 8.08 hora local del martes (6.08 GMT), cuando el minibús, que circulaba por una vía paralela a la línea ferroviaria, giró a la izquierda, cruzando las vías con la barrera cerrada y la señal en rojo.

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Schamp vive en este pueblo de unos 15.000 habitantes, en una zona más alejada del centro de la localidad que la obliga a cruzar con frecuencia las vías que pasan por la estación de Buggenhout.

"Conozco ese paso a nivel y no hay ningún problema con él, funcionó como debía. Lo uso y confío en él", explicó, tras constatarse que en el momento del accidente las barreras funcionaban con normalidad y se encontraban bajadas.

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Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis, incluido un posible malestar o distracción del conductor. "Eso forma parte de la investigación", señaló en la víspera Lisa De Wilde, portavoz de la Fiscalía de la provincia de Flandes Oriental.

Otro de los vecinos firmantes que se acercaron durante la mañana fue Yoran De Braekeleer, exalumno de la escuela que se ha visto salpicada por la tragedia, que trasladó sentirse "profundamente afectado" ante el accidente.

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"Yo mismo asistí a esa escuela durante mi época de estudiante de secundaria, desde los 13 hasta los 18 años. También viajaba con la misma compañía de autobuses cuando iba al colegio en aquel entonces. Y cuando me enteré de que era mi antigua escuela, me conmocionó mucho", dijo.

La escuela Richtpunt Campus también ha habilitado un rincón conmemorativo dentro del centro, abierto desde el mismo martes por la tarde para alumnos, docentes y familiares.

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"Los alumnos supieron mantener la calma y los profesores hicieron todo lo posible. Pero eso no le resta gravedad a la situación", dijo hoy a la cadena pública VRT NWS la directora del colegio, Jolien Roef, que ha dejado a la libre elección de alumnos y familiares la decisión de acudir al colegio, donde cuentan con un centro de acompañamiento psicológico para estudiantes.

La escuela permanece pendiente de la evolución de los otros cinco niños que viajaban en el vehículo y fueron trasladados al hospital en estado grave.

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Según la última actualización aportada por la directora de la escuela, dos de los cinco niños podrían ser dados de alta en los próximos días, pero otros tres aún requieren atención especializada. EFE

(foto)(vídeo)

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