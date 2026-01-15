Heridos diez militares colombianos en un ataque con dron del ELN en el departamento de Chocó (Colombia)

El Ejército colombiano comunicó que en San José de Palmar cayó alias ‘Santiago’, máximo cabecilla del ELN en el occidente del país, tras una operación que había sido objeto de seguimiento conjunto por parte del Ejército y la Policía durante tres semanas, con el respaldo de una recompensa oficial de hasta 1.641 millones de pesos (379.109 euros) ofrecida por el Ministerio de Defensa. Tras este operativo, la región fue escenario de un ataque con drone que dejó al menos diez uniformados heridos, hecho que marcó un nuevo capítulo en la intensificación del conflicto en el departamento del Chocó. Según informaron las Fuerzas Armadas de Colombia y reportó el medio, este incidente es parte del incremento de hostilidades que involucra al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las fuerzas estatales.

La declaración oficial del comandante general de las Fuerzas Militares, Hugo Alejandro López Barreto, difundida en redes sociales y recogida por el medio, dio cuenta del rechazo institucional a lo que calificó como un “ataque terrorista” perpetrado con drones equipados con explosivos en San José del Palmar, en el interior del departamento de Chocó, a comienzos de semana. Los afectados incluyen a un suboficial y nueve soldados del Ejército, víctimas directas del uso deliberado de estos dispositivos, en medio del desarrollo de operaciones de patrullaje en la zona.

De acuerdo con lo publicado por las Fuerzas Armadas, el empleo de drones con explosivos, un medio considerado prohibido por las leyes internacionales de guerra, constituye, en sus palabras, una infracción grave del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos. Tal como resaltó López Barreto, esta estrategia representa una amenaza seria no solo para los militares, sino para la seguridad e integridad de los habitantes de esa región, donde la población civil se ve expuesta al riesgo de los métodos utilizados por los grupos armados ilegales.

Según reportó el Ejército, las acciones militares de las fuerzas oficiales en Chocó se mantendrán e incluso se refuerzan, en respuesta al reciente ataque y siguiendo la consigna de intensificar la ofensiva contra el ELN. El incidente se produjo pocos días después de la caída de ‘Santiago’, quien, según información consignada por el mismo cuerpo castrense, operaba desde hacía más de 28 años en diferentes zonas, incluyendo Chocó, Valle del Cauca, Antioquia y Risaralda, y se le responsabilizaba de una amplia gama de acciones armadas y ataques sistemáticos tanto contra comunidades vulnerables como contra objetivos estratégicos del Estado.

El medio consignó que esta serie de enfrentamientos ocurre en medio de un repunte de las tensiones entre el Gobierno colombiano y el ELN. Las conversaciones de paz, abiertas en el pasado entre ambas partes, han atravesado momentos de alta tensión en las últimas semanas. Además, la situación ha alcanzado un nuevo nivel de complejidad tras el rechazo por parte del presidente Gustavo Petro a la más reciente propuesta de Acuerdo Nacional planteada por la guerrilla, que buscaba abrir una vía para abordar conjuntamente el conflicto social, político y armado en Colombia.

Colombia ha presenciado una escalada de acciones hostiles del ELN durante el primer semestre del año, reflejada, según publicó el medio, en ataques directos a personal militar, acciones contra infraestructuras y ofensivas selectivas. El ataque con drones en San José de Palmar representa la adopción de tácticas de combate asimétricas y el uso de tecnología para causar daños significativos entre las filas estatales, elevando la preocupación por la integridad de civiles y uniformados.

El gobierno colombiano, a través de declaraciones oficiales difundidas por el medio, reiteró la posición de que el uso de armas y métodos de guerra no convencionales, como los drones cargados con explosivos, vulnera los principios del Derecho Internacional y obliga a reforzar la protección de las poblaciones expuestas. El presidente Gustavo Petro, durante esta semana, advirtió públicamente que, ante la persistencia de la violencia y una falta de compromiso del ELN hacia el proceso de paz, podrían evaluarse acciones militares conjuntas con Venezuela, enfriando aún más la ya distante posibilidad de avanzar en las negociaciones bilaterales.

El ataque en el que resultaron lesionados los diez integrantes del Ejército se añade a una serie de incidentes recientes atribuidos por el gobierno al ELN, y se produce en un contexto en el que las Fuerzas Armadas prometieron aumentar la presencia y el despliegue de operaciones en el departamento de Chocó, región históricamente afectada por el accionar de organizaciones ilegales y la confrontación armada entre el Estado y los grupos insurgentes.

De acuerdo con el reporte oficial divulgado por el medio, la operación en la que fue neutralizado ‘Santiago’ había sido preparada tras varias semanas de labores de inteligencia, y su desenlace fue presentado como un golpe relevante al esquema de mando del ELN en el occidente del país. El asesinato o captura de líderes históricos es considerado por el Ejército como parte de la estrategia para disminuir la capacidad operativa de las guerrillas, aunque los episodios recientes evidencian que la respuesta insurgente se mantiene activa y que las hostilidades podrían extenderse tanto en frecuencia como en intensidad.

Las autoridades continúan la investigación sobre el ataque con drones en San José del Palmar, mientras la población local permanece bajo alerta por el riesgo de nuevas acciones armadas. Según consignó el medio, en la zona persiste una preocupación por la seguridad en medio de los continuos enfrentamientos y se han dispuesto nuevos dispositivos de protección e intervención estatal. Las Fuerzas Armadas insisten, asimismo, en que el uso de armas y métodos indiscriminados por parte del ELN expone a la población a impactos de largo alcance y provoca desplazamientos forzados y restricciones en la vida cotidiana de las comunidades afectadas por el conflicto.