El precio de los móviles subirá este año por culpa de la inteligencia artificial, según el CEO de Nothing, Carl Pei

La competencia entre la demanda de memoria en smartphones y centros de datos de inteligencia artificial ha provocado que el coste de estos componentes alcance incrementos de hasta tres veces sobre sus valores previos, según consignó el medio con base en declaraciones del CEO de Nothing, Carl Pei. De acuerdo con las estimaciones citadas por Pei, los módulos de memoria que hace un año costaban menos de 20 dólares pueden superar los 100 dólares para los terminales de gama alta antes de finalizar el año. Este encarecimiento repercute directamente en la industria tecnológica y obliga a los fabricantes a elegir entre dos caminos: recortar prestaciones o trasladar el incremento de costes a los consumidores mediante una subida de precios.

Según publicó el medio a partir de un artículo difundido en la red social X, Carl Pei explicó que el sector de los teléfonos móviles había funcionado durante más de quince años bajo la premisa de que los componentes principales, especialmente la memoria y las pantallas, mostrarían una tendencia sostenida a la baja en sus precios. El directivo afirmó que esa "hipótesis del abaratamiento inevitable de los componentes" se ha roto en 2026, ya que este año estará marcado, según sus palabras, por "un aumento brusco y sin precedentes" en el precio de la memoria.

El impacto de la inteligencia artificial sobre el coste de los componentes radica en el uso compartido de la misma tecnología de memoria, tanto en teléfonos inteligentes como en centros de procesamiento para IA, lo que ha generado una competencia directa por los recursos y ha tensionado la cadena de suministro. El medio detalló que, a medida que el auge de la IA incrementa la demanda de memoria, las empresas productoras han empezado a trasladar los nuevos costes al sector móvil. Este fenómeno afecta de manera particular a los modelos de alta gama, que requieren grandes capacidades de memoria.

De acuerdo con la información difundida, Nothing ya ha anunciado que incrementará los precios de sus dispositivos, justificando parte de esta decisión por el empleo del estándar UFS 3.1 de memoria flash. Pei señaló que muchas marcas seguirán este recorrido, ya que el tradicional modelo de negocio basado en "más características por menos dinero" ha dejado de ser viable en el contexto actual.

Según reportó el medio, Pei destacó en su artículo la oportunidad que representa esta situación para reorientar el enfoque hacia la experiencia de usuario, más allá de la mera suma de especificaciones técnicas. En sus palabras: "A medida que la industria se reinicia, la experiencia se convierte en el único diferenciador real. Eso es exactamente para lo que se creó Nothing". El directivo sugirió que la industria se verá forzada a redefinir su propuesta de valor debido a los cambios estructurales asociados a la cadena de componentes.

El alza de precios en los componentes clave también anticipa presiones para otras empresas del sector, que tendrán que tomar decisiones sobre el diseño y las capacidades tecnológicas de los dispositivos que lanzarán al mercado. Según el artículo, la tendencia al encarecimiento está modificando la lógica de desarrollo de nuevos modelos y podría impactar en la forma en que los consumidores perciben la evolución tecnológica de los smartphones.

El medio subrayó que esta situación deja a las marcas en la posición de reevaluar tanto sus estrategias comerciales como sus prioridades de desarrollo. Frente a la imposibilidad de mantener la política de precios bajos y prestaciones al alza, muchas optarán por reinventar el producto en torno a elementos como el diseño, el tacto y la interacción, buscando alternativas para sostener el atractivo frente a una base de clientes que observa cambios en la estructura de costes del sector móvil.

En ese sentido, el material publicado por el medio recoge el análisis de Pei sobre un posible cambio de paradigma en el que la rentabilidad de los dispositivos dependerá menos de la multiplicidad de características técnicas y más de la diferenciación a través de la experiencia global y la percepción del usuario. La industria tecnológica, por tanto, enfrenta un periodo de transición en el que los precios de los móviles experimentarán un aumento significativo como consecuencia directa del auge de la inteligencia artificial y la presión sobre los componentes esenciales.