Jang Dong Hyeok, al frente del opositor Partido del Poder Popular (PPP) de Corea del Sur, denunció el bloqueo de una serie de propuestas legislativas destinadas a investigar presuntas irregularidades vinculadas a la Iglesia de la Unificación, en el contexto de un escándalo de sobornos que también involucra a la esposa del expresidente Yoon Suk Yeol. Según detalló el medio The Korea Times, este jueves el político anunció el inicio de una huelga de hambre como medida de presión para que el oficialista Partido Democrático (PD) respalde estos proyectos en el Parlamento.

El medio The Korea Times informó que Jang cuestionó la renuencia del PD a debatir y aprobar las iniciativas, alegando que la negativa responde al temor de que las pesquisas puedan implicar a figuras relevantes del Gobierno actual. El líder opositor recalcó que, en palabras suyas: “La verdad no desaparece solo por encubrirla. El PPP seguirá luchando para sacar adelante estas medidas y que se investiguen estas acusaciones de soborno”.

A medida que crece el enfrentamiento entre las dos principales formaciones políticas surcoreanas, la tensión en el Parlamento se ha agudizado. The Korea Times consignó que miembros del PPP organizaron una protesta frente a la sede de la Asamblea Nacional como parte de sus esfuerzos para presionar al oficialismo. El motivo central de la disputa radica en la exigencia de la oposición para que la Cámara avale una serie de investigaciones especiales que, según sostienen, esclarecerían posibles hechos de corrupción relacionados con la Iglesia de la Unificación, conocida también como secta Moon.

Las investigaciones propuestas tendrían como uno de sus focos el vínculo de la organización religiosa con la esposa del exmandatario Yoon Suk Yeol, quien habría recibido obsequios de la citada Iglesia, indicaron fuentes parlamentarias publicadas por The Korea Times. Diversos opositores han insistido en que el esclarecimiento de estos hechos reviste una importancia institucional, ya que permitiría delimitar la eventual influencia de agrupaciones religiosas y otros intereses particulares en la esfera pública.

La Iglesia de la Unificación fue fundada en Corea del Sur y se identifica por sus postulados conservadores. La organización, además de su presencia en territorio surcoreano, cuenta con una significativa base de adeptos en Japón y mantiene actividad en otros países. The Korea Times recordó que la sede de la iglesia en la estación de tren de Nara resultó relevante tras el asesinato, en 2022, del ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Posterior a ese ataque, salieron a la luz antecedentes que atribuyen al presunto atacante el ser hijo de una mujer integrante de la secta. Según él mismo declaró, su madre habría sido víctima de estafa por parte de la organización.

El accionar de la Iglesia de la Unificación ha generado análisis y controversia en la opinión pública, especialmente después de que la implicación en el asesinato de Shinzo Abe puso en relieve las dinámicas de la secta y su alcance transnacional. El caso alimentó el debate en Corea del Sur sobre la influencia de las agrupaciones religiosas conservadoras en la vida política y sociales del país, señaló The Korea Times.

El impasse parlamentario provocado a raíz de estas iniciativas ha derivado en un clima de recriminaciones mutuas entre oficialismo y oposición. Legisladores del PPP sostienen que la transparencia y el esclarecimiento resultan indispensables para restaurar la confianza de la población hacia las instituciones, mientras que desde el PD no han emitido declaraciones públicas acerca de la huelga de hambre iniciada por Jang ni sobre la postura oficial respecto a las propuestas legislativas.

La huelga de hambre constituye un episodio dentro de una cadena más amplia de manifestaciones y actos de presión promovidos por la oposición en las semanas recientes. Los partidarios del PPP han argumentado que la investigación sobre las conexiones entre líderes políticos y la Iglesia de la Unificación es necesaria para deslindar responsabilidades y evitar la repetición de hechos similares en el futuro. The Korea Times añadió que la controversia ha incentivado también la participación de ciudadanos y organizaciones civiles interesadas en la regulación del rol de las sectas y movimientos religiosos en la política coreana.

La postura del líder opositor y la movilización de su bancada reflejan una estrategia para mantener la atención pública sobre el tema y exigir que el Parlamento actúe ante las sospechas de corrupción. El trasfondo del escándalo y el papel de la Iglesia de la Unificación han situado a Corea del Sur ante una coyuntura en la que convergen asuntos legales, éticos y políticos de alcance nacional e internacional, de acuerdo con el análisis presentado por The Korea Times.