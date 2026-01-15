El Ejército de Somalia mata a más de 30 supuestos miembros de Al Shabaab en el sur del país

El Ejército de Somalia ha matado a más de 30 miembros del grupo terrorista Al Shabaab en una operación conjunta en la región de Bajo Shabelle (sur), en el marco de las operaciones contra la organización, que mantiene lazos con Al Qaeda.

La Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana en Somalia (AUSSOM) ha confirmado que ha participado en la "exitosa" operación del Ejército somalí en Bulunagaad, que también ha contado con la colaboración de las Fuerzas Armadas de Uganda "y socios internacionales".

Según reza un comunicado, la operación "ha resultado en múltiples enfrentamientos con combatientes de Al Shabaab" después de que miembros del grupo terrorista "atacaran previamente" a las tropas somalíes y a la misión de la Unión Africana cuando estaban realizando "operaciones contra remanentes".

"El Ejército somalí, la AUSSOM y sus socios actuaron con rapidez y decisión para neutralizar las amenazas terroristas dirigidas contra las fuerzas de seguridad y la población civil de la zona. (...) Las fuerzas conjuntas continuarán las operaciones para debilitar la capacidad operativa de Al Shabaab y promover la paz, la estabilidad y la seguridad duraderas en Somalia", ha expresado.

El grupo terrorista ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han incrementado sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente, Hasán Sheij Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.