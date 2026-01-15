Agencias

El Ejército de Somalia mata a más de 30 supuestos miembros de Al Shabaab en el sur del país

Guardar

El Ejército de Somalia ha matado a más de 30 miembros del grupo terrorista Al Shabaab en una operación conjunta en la región de Bajo Shabelle (sur), en el marco de las operaciones contra la organización, que mantiene lazos con Al Qaeda.

La Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana en Somalia (AUSSOM) ha confirmado que ha participado en la "exitosa" operación del Ejército somalí en Bulunagaad, que también ha contado con la colaboración de las Fuerzas Armadas de Uganda "y socios internacionales".

Según reza un comunicado, la operación "ha resultado en múltiples enfrentamientos con combatientes de Al Shabaab" después de que miembros del grupo terrorista "atacaran previamente" a las tropas somalíes y a la misión de la Unión Africana cuando estaban realizando "operaciones contra remanentes".

"El Ejército somalí, la AUSSOM y sus socios actuaron con rapidez y decisión para neutralizar las amenazas terroristas dirigidas contra las fuerzas de seguridad y la población civil de la zona. (...) Las fuerzas conjuntas continuarán las operaciones para debilitar la capacidad operativa de Al Shabaab y promover la paz, la estabilidad y la seguridad duraderas en Somalia", ha expresado.

El grupo terrorista ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han incrementado sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente, Hasán Sheij Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

EE.UU. presiona a México para que sus militares luchen contra los carteles, según el NYT

Washington busca que tropas estadounidenses colaboren directamente en la localización y destrucción de laboratorios ilícitos en territorio mexicano, según fuentes oficiales al NYT, mientras el gobierno de Sheinbaum rechaza cualquier incursión extranjera

Infobae

María Corina Machado llega a la Casa Blanca para un almuerzo con Trump

El primer encuentro entre la líder opositora venezolana y el presidente de Estados Unidos ocurre días después de la detención de Maduro, en una reunión privada sin acceso a la prensa y marcada por tensiones sobre el futuro político de Venezuela

Infobae

El fallo del Supremo sobre los aranceles de Trump se queda sin fecha previsible de momento

La máxima corte estadounidense no ha anunciado cuándo difundirá su veredicto sobre la disputa por medidas comerciales impulsadas por la pasada administración, pese a la expectativa oficial y empresarial de una resolución en los próximos días

Infobae

El Atlético vende a Raspadori a la Atalanta

El Atlético vende a Raspadori

Trump presenta paquete de nuevas políticas sanitarias para sustituir anteriores subsidios

La Casa Blanca busca respaldo bipartidista para una iniciativa que incluye fondos directos a ciudadanos, exige mayor transparencia a aseguradoras y pretende igualar el precio de medicamentos con los mercados internacionales, tras el fracaso legislativo sobre subsidios

Infobae