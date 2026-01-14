UP pide al Govern defender la producción local y prepara movilizaciones por Mercosur y la PAC

Unió de Pagesos (UP) ha pedido este miércoles al Govern de la Generalitat estrategias para defender la producción local ante el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, a la vez que confirmado las diferentes movilizaciones que tendrán lugar próximamente en el territorio para reclamar "ayudas reales" para el sector.

Así lo ha defendido la coordinadora nacional de UP, Raquel Serrat, este miércoles en declaraciones a los medios tras la Taula Agrària convocada de forma extraordinaria por el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, en la que ha trasladado al sector las diferentes acciones previstas por el Govern.

Serrat ha dicho que el Govern "no tiene competencias respecto al tratado de Mercosur (...), pero sí que tiene la capacidad, si quieren, de desplegar estrategias para defender la producción local, catalana y española", por lo que ha insistido en que lo hagan.

La coordinadora de UP también ha confirmado dos jornadas de protestas convocadas por la entidad, el 19 de enero en Camp de Tarragona y el 22 de enero en Terres de l'Ebre (Tarragona), que acabarán el 11 de febrero en Madrid con una manifestación del sector a nivel nacional.

"Los tractores catalanes iremos también, con una movilización ante el Ministerio para reclamar que la reforma de la PAC (Política Agrícola Común) contemple ayudas reales para el sector y se amortigüen los recortes que contempla, así como que se planteen rectificar la parte que les toca de estos tratados internacionales para bloquearlos", ha dicho.

ELECCIONES AGRARIAS

Ante las Elecciones Agrarias convocadas el 27 de febrero, Serrat ha dicho que desde UP se han "sorprendido negativamente" ante la falta de una candidatura por parte de Revolta Pagesa, que ha organizado las protestas en las carreteras catalanas de la última semana.

"Nos preocupa que no respeten o no quieran participar en el camino de la democracia y allí donde los agricultores pueden escoger realmente quién les representa, pero cada uno es libre de hacer lo que crea", ha explicado, a la vez que confirmado la apuesta de UP por este modelo.