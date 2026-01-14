Tubacex registrará un impacto negativo de 46 millones en su beneficio de 2025 por ajustes contables

La planta de Tubacex en Durant, Estados Unidos, afronta un deterioro en su valoración tras no haber cumplido con los objetivos establecidos para su puesta en marcha en 2020, lo que ha influido en el balance financiero previsto para la compañía en 2025. Según informó Tubacex a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este hecho, junto a una actualización en la valoración de existencias para adaptarse a periodos de maduración más extensos en el sector, figura entre las razones principales por las que el grupo anticipa un impacto extraordinario negativo en sus resultados del próximo ejercicio.

De acuerdo con el comunicado difundido por Tubacex, la empresa registrará en sus cuentas de 2025 un efecto negativo de 46 millones de euros en su beneficio neto debido a ajustes contables de carácter excepcional, voluntarios y no recurrentes. El medio reportó que estos ajustes se enmarcan en una decisión adoptada por el órgano de administración, que ha optado por realizar estas modificaciones conforme a la normativa contable vigente y sin repercusión en la liquidez del grupo.

El desglose facilitado por Tubacex y citado por la CNMV indica que el impacto total estimado para 2025 comprenderá 31 millones de euros en el resultado bruto de explotación (Ebitda), 50 millones en el resultado neto de explotación (Ebit) y 46 millones en beneficio neto. La actualización en la valoración de las existencias y el ajuste derivado del rendimiento de la planta estadounidense representan los principales componentes de estos efectos financieros.

Tubacex detalló que tales ajustes responden a la necesidad de sincronizar el valor de sus activos con los nuevos plazos que enfrenta el mercado, caracterizado por una mayor extensión en los periodos de maduración. El deterioro asignado a la planta de Durant surge por la prolongación de los plazos para alcanzar los objetivos inicialmente fijados en el momento de su entrada en operaciones, en 2020.

El medio precisó que la compañía ha hecho hincapié en que estos ajustes no suponen salidas de efectivo ni afectan a la estructura financiera de Tubacex. El grupo sostiene que mantiene la solidez financiera presentada en los trimestres previos, con una tendencia sostenida en la reducción de la deuda financiera neta.­

Al tratarse de efectos contables y no monetarios, Tubacex remarcó que estos movimientos no alteran su capacidad operativa ni sus perspectivas de liquidez para el futuro inmediato. Según publicó la empresa, estos ajustes buscan reflejar de manera más precisa las condiciones actuales del mercado dentro de la contabilidad del grupo, sin que esto implique una modificación en la fortaleza económica real.

En cuanto a la política de remuneración al accionista, Tubacex anunció que continuará aplicando su esquema de dividendos habitual, calculando el ‘pay-out’ sobre el beneficio neto excluyendo los ajustes extraordinarios. La compañía explicó que este método tiene la finalidad de proteger a los accionistas de los efectos puntuales y no recurrentes de los ajustes contables, garantizando así que las decisiones sobre dividendos respondan únicamente a los resultados operativos ordinarios y no a factores excepcionales o de carácter no monetario, según la información facilitada a la CNMV.

El órgano de administración de Tubacex subrayó que la adopción voluntaria de estos ajustes pretende dotar de una mayor transparencia y rigor a la presentación de sus cuentas, adaptándose así a la evolución del sector y permitiendo reflejar de forma más fiel la situación financiera y de activos a largo plazo. El grupo sostuvo que los efectos se incorporarán en los resultados anuales de 2025, que tienen previsto presentarse a finales de febrero del próximo año. La política corporativa, reiteró la compañía en su comunicación pública, seguirá concentrada en mantener la solidez financiera y la estabilidad en los retornos para sus accionistas.