Previa del Anadolu Efes - Kosner Baskonia

La última vez que Pablo Laso dirigió al Kosner Baskonia fue en la temporada pasada, y ahora, siendo responsable técnico del Anadolu Efes, se prepara para enfrentarse por primera vez a su antiguo club tras su salida de Vitoria. De acuerdo con la información publicada por el medio, el equipo vasco encara este jueves un encuentro crucial ante el conjunto turco en la Euroliga, marcado por la necesidad de cortar una prolongada racha negativa fuera de casa, mientras su rival atraviesa una crisis evidente en la máxima competición continental.

Según lo informado, la cita, pautada para las 18:30 horas en el Basketbol Gelisim Merkezi de Estambul, plantea un desafío particular para el Baskonia, que no ha conseguido victorias a domicilio desde mediados de diciembre de 2024. El último triunfo como visitante del equipo vasco en este torneo se remonta a su enfrentamiento contra el Maccabi Tel Aviv, donde se impuso por 85-95. Esta serie de resultados adversos fuera de Vitoria ha condicionado una primera mitad de la temporada poco favorable, en la que el conjunto apenas sumó seis victorias.

En contraste, la segunda vuelta ha mostrado señales de mejora, reflejadas en el reciente triunfo ante el ASVEL Villeurbanne por 78-73 en el Fernando Buesa Arena. Eugene Omoruyi destacó como el jugador de mayor valoración y Timothé Luwawu-Cabarrot como máximo anotador con 21 puntos. Ambos jugadores están disponibles para Paolo Galbiati, entrenador del Baskonia, excepto los lesionados Tadas Sedekerskis y Markus Howard, quienes no podrán ser parte del plantel en este desplazamiento.

El Anadolu Efes tampoco atraviesa su mejor momento. El medio consignó que el equipo turco ocupa la decimoctava posición en la clasificación tras encajar cinco derrotas consecutivas, todas bajo la conducción de Pablo Laso, que asumió el cargo a mediados de diciembre sustituyendo a Radovan Trifunovic. La campaña en la Euroliga 2025/26 está lejos de las expectativas para un club que fue campeón en 2021 y 2022. En su último compromiso, los otomanos cayeron frente al EA7 Emporio Armani con marcador de 87-74. Saben Lee sumó 19 puntos, tres rebotes y dos asistencias en ese partido y se ha consolidado como pieza relevante junto con Jordan Loyd y Ercan Osmani, señalados como principales amenazas en la cancha.

Tal como reportó el medio, este encuentro entre Efes y Baskonia adquiere también interés por la historia compartida entre ambos clubes. Sus enfrentamientos previos en competición continental suman 30, con 16 victorias para el Efes y 14 para el conjunto vasco. La confrontación más reciente, celebrada en el Buesa Arena, favoreció al Baskonia por 86-75.

El desempeño como local del Anadolu Efes en la presente Euroliga muestra una tendencia preocupante: solo ha conseguido tres triunfos en once partidos disputados ante su afición, lo que convierte al club turco en el equipo con peor rendimiento en casa según publicó el mismo medio. Esta estadística brinda cierto optimismo al Baskonia respecto a sus posibilidades de revertir la tendencia esta vez.

En el aspecto táctico, el Baskonia destaca por su efectividad en los rebotes totales, alcanzando un promedio del 34,3%. Esta cifra supera casi en tres puntos porcentuales a la de su rival, un aspecto que podría resultar determinante en su visita a Estambul. El cuerpo técnico considera fundamental aprovechar esta virtud para luchar por su primera victoria foránea de la temporada. Pero en defensa, los números del Baskonia en la Euroliga siguen por debajo de lo esperado, lo que impone un desafío adicional.

El partido tiene relevancia añadida por la agenda inmediata del equipo alavés. El próximo domingo, el Baskonia recibirá la visita del BAXI Manresa en un duelo clave para definir la clasificación a la próxima Copa del Rey en Valencia, por lo que sumar un buen resultado en Turquía puede tener consecuencias directas en sus aspiraciones nacionales.

Respecto a las plantillas probables, el Anadolu Efes alinearía a Cordinier, Loyd, Smits, Osmani y Dessert como quinteto inicial, con Weiler-Babb, Hazer, Swider, Mutaf, Yilmaz y Jones como opciones de banquillo. Por parte del Baskonia, Galbiati podría comenzar con Simmons, Forrest, Radzevicius, Kurucs y Diop, acompañados por Luwawu-Cabarrot, Spagnolo, Diakite, Frisch, Omoruyi, Nowell y Joksimovic en la rotación.

El arbitraje estará a cargo de Radovic, Jovcic y Silva, según detalló la fuente. El ambiente en el Basketbol Gelisim Merkezi se anticipa expectante por el regreso de Laso frente a su exequipo y la urgencia de ambos conjuntos por revertir sus dinámicas actuales en la principal competición europea de baloncesto.