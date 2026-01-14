Mueren al menos 22 personas en el choque de un tren contra una grúa de construcción en Tailandia

Los equipos de rescate desplegados en la provincia de Nakhon Ratchasima centran sus esfuerzos en localizar y liberar a pasajeros atrapados bajo los restos del tren expreso que descarriló luego de chocar contra una grúa de construcción caída sobre las vías. De acuerdo con el reporte publicado por el diario tailandés 'The Nation', el accidente ha dejado un saldo de al menos 22 personas fallecidas y 55 heridas, según el balance más reciente de las autoridades locales.

El accidente tuvo lugar alrededor de las 9:45 de la mañana, hora local, cuando el tren expreso especial que unía la capital Bangkok con Ubon Ratchathani, en el límite fronterizo con Laos y Camboya, se desplazaba a alta velocidad y colisionó con el obstáculo inesperado en la zona de la aldea Ban Thanon Kot. Según reportó 'The Nation', este choque derivó en el descarrilamiento del tren, lo cual multiplicó la magnitud de los daños y complicó la labor de emergencia.

Las autoridades ferroviarias de Tailandia y el Departamento de Transporte Ferroviario movilizaron personal especializado hasta el lugar con el objetivo de determinar las circunstancias exactas que permitieron que la grúa de construcción, relacionada con los trabajos de modernización de la línea de tren de alta velocidad, quedara atravesada en las vías. Según la información compartida por 'The Nation', ingenieros y especialistas inspeccionan la infraestructura y estudian las condiciones de seguridad implementadas en la zona de obras.

La empresa de Ferrocarriles Estatales de Tailandia participa junto con agentes de transporte ferroviario en una investigación para esclarecer las causas del accidente, pondiendo en foco la eventual responsabilidad de las compañías involucradas en el proyecto de infraestructura. Autoridades indicaron a 'The Nation' que las primeras pesquisas se centran en el manejo de la grúa y la señalización disponible para advertir a los conductores del tren sobre la presencia de equipos de trabajo en el trayecto.

'The Nation' detalló que el impacto afectó gravemente la estructura de varios vagones y obligó a los equipos de emergencia a desplegar maquinaria pesada para remover escombros y acceder a las víctimas. Personal médico y voluntarios participaron en el auxilio de las personas heridas, trasladándolas de urgencia a centros hospitalarios de la región. Entre los heridos, algunos presentan lesiones de gravedad que requerirán intervenciones quirúrgicas o tratamiento prolongado, según informaron portavoces del sistema sanitario citados por el medio tailandés.

El incidente representa un nuevo desafío para el sistema ferroviario tailandés, justo cuando se implementan proyectos para incrementar la velocidad y la eficiencia del transporte de pasajeros en el país. Según detalló 'The Nation', la mejora de la infraestructura ferroviaria busca responder al aumento de la demanda y reducir los tiempos de viaje entre las principales ciudades, aunque la gestión de la seguridad en las zonas de obra emerge ahora como una cuestión central a revisar.

Voceros del Departamento de Transporte Ferroviario comunicaron al periódico tailandés que el área del desastre fue acordonada para facilitar la operación de rescate y preservar evidencias útiles para la investigación en curso. Equipos forenses y técnicos en seguridad vial trabajan en paralelo a los servicios de emergencia para recabar datos y testimonios de testigos que viajaban en el tren siniestrado.

La magnitud del siniestro llevó a una movilización de recursos a nivel regional y nacional, con la coordinación de agencias estatales y organismos de protección civil. 'The Nation' informó que las autoridades ordenaron una revisión en los protocolos de seguridad para todas las obras vinculadas al desarrollo ferroviario, en especial en sectores por donde circulan trenes de pasajeros a alta velocidad.

Familiares de las víctimas se acercaron hasta las inmediaciones del lugar del accidente y hospitales cercanos para solicitar información y apoyo. Instituciones gubernamentales y organizaciones civiles ofrecieron asistencia psicológica y logística para quienes resultaron afectados por la tragedia. El proceso de identificación de los fallecidos se está desarrollando bajo estrictas medidas, dada la complejidad del accidente y el deterioro en algunas partes del convoy provocado por el choque y el descarrilamiento, según consignó 'The Nation'.

A medida que prosigue la investigación, la atención de las autoridades tailandesas se concentra tanto en esclarecer lo sucedido como en evitar incidentes similares durante la ejecución de futuras obras de infraestructura. El accidente ha abierto un debate sobre la coexistencia de proyectos de modernización y la operatividad de servicios ferroviarios ya en marcha, aspecto que medios como 'The Nation' señalan como una cuestión de interés público ante la magnitud de las secuelas humanas y materiales ocasionadas.