Lula y Putin se comprometen a colaborar en la ONU y en los BRICS para "reducir las tensiones" en Venezuela

Durante su reciente conversación telefónica, ambos mandatarios expresaron la importancia de garantizar la soberanía y los intereses de la población venezolana en el contexto de la intervención militar estadounidense orientada a capturar al presidente Nicolás Maduro. Según informó el Kremlin, Luiz Inácio Lula da Silva y Vladimir Putin trasladaron su atención a la situación en Venezuela y coincidieron en la necesidad de un enfoque multilateral para rebajar la tensión en la región y proteger la autodeterminación venezolana. La noticia central se concentra en el acuerdo de ambos líderes para canalizar acciones conjuntas en foros como la ONU y BRICS, con el propósito de reducir las presiones derivadas de la reciente operación militar en Latinoamérica.

Tal como publicó la agencia EFE, la llamada entre Lula y Putin tuvo lugar este miércoles y fue solicitada por el gobierno brasileño. El intercambio se centró en asuntos internacionales de actualidad; sin embargo, la crisis venezolana fue el eje predominante de la comunicación. El Kremlin detalló que la conversación tuvo un énfasis especial en la necesidad de respuestas coordinadas ante el incremento de la inestabilidad en Venezuela, siguiente a una acción militar organizada por Estados Unidos con el fin de capturar a Nicolás Maduro.

De acuerdo con el comunicado atribuido a Moscú, tanto Putin como Lula consideraron imprescindible la labor conjunta para asegurar la independencia política y los derechos del pueblo venezolano. Ambos expresaron que las circunstancias actuales exigen una cooperación estrecha entre miembros influyentes de la comunidad internacional. Además, los líderes concordaron en que la coordinación dentro de organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el grupo de economías emergentes BRICS representa un canal legítimo y eficaz para reducir las tensiones regionales y promover el diálogo en América Latina.

El medio detalló que el intercambio fue propuesto desde Brasilia, lo que pone en evidencia el interés de la administración de Lula en articular una respuesta diplomática internacional, ante la percepción de que la reciente operación militar estadounidense podría afectar el equilibrio político en América Latina. En la conversación, ambos presidentes señalaron la urgencia de buscar herramientas multilaterales para minimizar las consecuencias negativas de intervenciones militares externas en la zona.

Según consignó la fuente oficial rusa, los presidentes manifestaron que la coordinación estratégica entre Brasil y Rusia en instancias globales debe incluir esfuerzos dirigidos a otras regiones, al margen de América Latina. Esta ampliación de la agenda, reportada por el Kremlin, subraya la intención de ambos gobiernos de utilizar su influencia internacional no solo para encarar la coyuntura venezolana, sino también para abordar posibles focos de tensión en otras regiones del planeta.

Durante la conversación, ambos mandatarios también acordaron fortalecer la cooperación en el espacio de los BRICS, donde tanto Brasil como Rusia integran un foro junto a otros países emergentes, con el objetivo de sumar voces alternativas en el escenario internacional. Reportó EFE que la continuidad de estos contactos bilaterales y multilaterales buscaría impulsar vías diplomáticas que reduzcan la posibilidad de nuevos enfrentamientos y refuercen soluciones negociadas para las crisis abiertas.

El comunicado final de Moscú resalta el interés común de impulsar la diplomacia multilateral como contrapeso a acciones unilaterales que puedan acrecentar la inestabilidad regional. A través de la coordinación en la ONU y nuevos diálogos en el seno de los BRICS, Brasil y Rusia proyectan una estrategia conjunta para abordar situaciones como la de Venezuela y otras que puedan poner en entredicho la estabilidad de regiones periféricas.

El desarrollo de la crisis venezolana, en el contexto de la operación militar estadounidense descrita, fue interpretado por ambas partes como un llamado a reforzar el diálogo y la cooperación de los actores internacionales con mayor peso en el sistema de Naciones Unidas. EFE reportó que la iniciativa busca consolidar un bloque coordinado capaz de influir en la resolución pacífica de los conflictos y en la protección de la soberanía de los Estados involucrados.

El Kremlin también subrayó que la llamada de Lula a Putin constituye un paso concreto en la formulación de respuestas colectivas por parte de las principales potencias emergentes y en la búsqueda de alternativas políticas y diplomáticas sustentadas en principios de respeto al derecho internacional. Ambos mandatarios destacaron que el compromiso de continuar colaborando en foros multilaterales apunta a contener no solo la crisis venezolana, sino potenciales situaciones de tensión en el entorno latinoamericano y global.