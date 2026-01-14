Agencias

Jessica Bueno y Roberto Mendoza, inseparables, afianzan su relación a pesar de la polémica

Guardar

Jessica Bueno está feliz e ilusionada al lado de Roberto Mendoza y, a pesar de la polémica que les ha perseguido desde que salió a la luz su incipiente relación con el músico andaluz hace apenas una semana, no está dispuesta a esconderse.

Y tras dejar claro que nada hay de cierto en que su nuevo novio tendría pareja cuando empezaron a intimar a principios del mes de diciembre, y confesar que por el momento no quiere poner etiquetas a lo suyo porque prefiere ir con "pies de plomo", la pareja ha reaparecido de lo más cómplice ante las cámaras.

Confirmando sin necesidad de palabras que su historia de amor se está consolidando a pasos agigantados aunque haya dicho que está "soltera" y que simplemente se están "conociendo", la modelo se ha reencontrado con su nuevo 'amigo especial' en una cafetería cercana a su domicilio para disfrutar de un desayuno para dos a salvo de miradas indiscretas.

Tras una hora en el interior -donde se habrían mostrado muy cariñosos antes de enfrentarse a las cámaras-, Jessica y Roberto abandonaban el local y, entre sonrisas y confidencias, recorrían a pocos centímetros de distancia el centenar de metros que les separaba de sus coches.

De lo más relajado a pesar de que no está acostumbrado a que la prensa siga sus pasos, el músico ha incluso presumido de lo más sonriente de que el violín que un músico tocó el otro día en el último partido del Betis es suyo.

Al llegar a sus respectivos vehículos, la pareja se ha mostrado de lo más tímida, y lejos de despedirse con un beso o un abrazo, Jessica ha continuado su camino sin nisiquiera acercarse a su novio evitando (por el momento) regalar su primera muestra de cariño pública con Roberto.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Hotelverse prepara el salto a EE.UU. tras la entrada de Actyus (AndBank) en su capital y se alía con Minor Hotels

La compañía tecnológica busca expandirse en el mercado estadounidense, respaldada por una nueva alianza estratégica y el apoyo de inversión internacional, con el objetivo de potenciar su plataforma digital y fortalecer la experiencia de sus usuarios en la industria hotelera

Hotelverse prepara el salto a

Hotelverse prepara salto a EE.UU. tras la entrada de Actyus (AndBank) en su capital y se alía con Minor Hotels

Tras sumar a Actyus como accionista y asociarse con Minor Hotels, la firma implementará su tecnología de gemelos digitales para que usuarios en Estados Unidos y otros mercados puedan recorrer hoteles virtualmente antes de decidir su reserva

Hotelverse prepara salto a EE.UU.

AV. Schareina asciende al 'top 3' en motos y Sanders pierde sus opciones por una caída en el Rally Dakar

El argentino Luciano Benavides toma la delantera en la clasificación general tras el accidente que deja a Daniel Sanders casi fuera de competencia, mientras Tosha Schareina escala al tercer puesto y la definición del podio sigue muy ajustada

AV. Schareina asciende al 'top

La infanta Elena, de lo más sonriente tras la presentación oficial del nuevo novio de Victoria Federica

En su primer encuentro familiar, Jorge Navalpotro acompañó a Victoria Federica en Abu Dabi para celebrar el aniversario del rey Juan Carlos rodeados de la familia real, mientras la salud de la princesa Irene genera preocupación entre sus allegados

La infanta Elena, de lo

El doctor José Andrés Román Ivorra, nuevo director de la Unidad de Investigación de la Sociedad Española de Reumatología

El doctor José Andrés Román