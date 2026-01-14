Govern y sector agrario redactarán medidas para la UE para minimizar el acuerdo con Mercosur

El conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciado que convocará "en los próximos días" una reunión de la Taula Agrària para elaborar con el sector agrario un documento para trasladar a Bruselas medidas para minimizar el impacto del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur en los agricultores europeos.

Lo ha dicho en una atención a los medios este miércoles tras reunirse con representantes de Unió de Pagesos, Jarc, Asaja y UPA en la reunión extraordinaria de la Taula Agrària, un órgano de diálogo y colaboración entre el Departamento de Agricultura y las principales organizaciones del sector agrario en Catalunya.

"Los acuerdos comerciales pueden sumar, pero sí que puede haber sectores que se vean perjudicados", ha alertado Ordeig, que ha enumerado mercados como el oleícola, el vitivinícola, el de la carne porcina y bovina, el de cereales o el de la fruta.

ELECCIONES AGRARIAS

En paralelo, ha reclamado una defensa urgente del sector agrario en España y en Europa debido a "cambios en el mundo, de erosión de la democracia y de los espacios participativos", un punto en el que ha mencionado las próximas elecciones agrarias en Catalunya, que se celebrarán el 27 de febrero, a las que se han presentado las cuatro entidades agrarias presentes en esta reunión extraordinaria.

"Debemos decidir cuáles son los representantes que queremos que defiendan nuestros intereses y que se van a sentar con el Govern para abordar los retos y problemas que están habiendo", ha subrayado.

DNC Y GRIPE AVIAR

Por otra parte, el conseller ha recordado que este jueves se abonarán 1,5 millones de euros a las explotaciones afectadas por los casos de dermatosis nodular contagiosa (DNC), completando los 4,8 millones pagados anteriormente.

Y sobre la gripe aviar, ha sostenido que, si no aparecen nuevos positivos, se levantarán todas las restricciones de la zona de influencia el próximo 11 de febrero, una vez finalizadas las tareas de limpieza y desinfección.