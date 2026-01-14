Agencias

Govern y sector agrario redactarán medidas para la UE para minimizar el acuerdo con Mercosur

Guardar

El conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciado que convocará "en los próximos días" una reunión de la Taula Agrària para elaborar con el sector agrario un documento para trasladar a Bruselas medidas para minimizar el impacto del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur en los agricultores europeos.

Lo ha dicho en una atención a los medios este miércoles tras reunirse con representantes de Unió de Pagesos, Jarc, Asaja y UPA en la reunión extraordinaria de la Taula Agrària, un órgano de diálogo y colaboración entre el Departamento de Agricultura y las principales organizaciones del sector agrario en Catalunya.

"Los acuerdos comerciales pueden sumar, pero sí que puede haber sectores que se vean perjudicados", ha alertado Ordeig, que ha enumerado mercados como el oleícola, el vitivinícola, el de la carne porcina y bovina, el de cereales o el de la fruta.

ELECCIONES AGRARIAS

En paralelo, ha reclamado una defensa urgente del sector agrario en España y en Europa debido a "cambios en el mundo, de erosión de la democracia y de los espacios participativos", un punto en el que ha mencionado las próximas elecciones agrarias en Catalunya, que se celebrarán el 27 de febrero, a las que se han presentado las cuatro entidades agrarias presentes en esta reunión extraordinaria.

"Debemos decidir cuáles son los representantes que queremos que defiendan nuestros intereses y que se van a sentar con el Govern para abordar los retos y problemas que están habiendo", ha subrayado.

DNC Y GRIPE AVIAR

Por otra parte, el conseller ha recordado que este jueves se abonarán 1,5 millones de euros a las explotaciones afectadas por los casos de dermatosis nodular contagiosa (DNC), completando los 4,8 millones pagados anteriormente.

Y sobre la gripe aviar, ha sostenido que, si no aparecen nuevos positivos, se levantarán todas las restricciones de la zona de influencia el próximo 11 de febrero, una vez finalizadas las tareas de limpieza y desinfección.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

C-LM insiste en que el acuerdo de Mercosur es una oportunidad: "Abre un mercado de 270 millones de consumidores"

La vocera del Ejecutivo regional señala que el pacto comercial permitirá a productores locales acceder a millones de clientes, protegerá productos emblemáticos como el vino y el queso, e incluirá salvaguardias y apoyo económico para sectores vulnerables

C-LM insiste en que el

Perú proyecta un crecimiento anual del 3,2% en el periodo 2026-2031 por el impulso de la inversión privada

Nuevos desarrollos en minería e infraestructura, junto al fortalecimiento del gasto de los hogares, serán claves para dinamizar la economía, afirmó el Ejecutivo peruano, que prevé efectos favorables en empleo y consumo, según Denisse Miralles

Perú proyecta un crecimiento anual

El creador de Signal lanza un 'chatbot' de IA privado

La nueva herramienta desarrollada por Moxie Marlinspike garantiza que la comunicación digital con inteligencia artificial permanezca completamente protegida, utilizando encriptación avanzada y protocolos que bloquean cualquier acceso externo, incluso por parte de las propias empresas encargadas del servicio

El creador de Signal lanza

El Kern Pharma se presenta esta temporada con una plantilla "sólida" que sueña "con otro triunfo en LaVuelta"

Con cinco nuevos integrantes y una fuerte apuesta por la cantera, la escuadra navarra se prepara para afrontar desafíos internacionales combinando experiencia y juventud, con la mira puesta en seguir creciendo y protagonizar la próxima edición de la ronda española

El Kern Pharma se presenta

Sánchez condena el "machismo y el odio de la ultraderecha" tras llamar Abascal "mujer objeto" a Alegría

Autoridades y figuras políticas expresan su respaldo a Pilar Alegría después de declaraciones polémicas de Santiago Abascal, principales líderes reclaman respeto y rechazan discursos que atenten contra la igualdad, en un clima creciente de polarización política

Sánchez condena el "machismo y