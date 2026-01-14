Agencias

Feijóo está "muy sorprendido" por la acusación contra Julio Iglesias, pero pide "dejar de especular e investigar"

Durante una entrevista, el líder del PP expresó absoluto asombro ante las denuncias contra el cantante, enfatizando la necesidad de que la Fiscalía aclare los hechos y subrayando que es crucial evitar conjeturas hasta obtener resultados oficiales

Durante su intervención en una entrevista televisiva, Alberto Núñez Feijóo remarcó la prioridad de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional esclarezca las acusaciones presentadas contra Julio Iglesias. Según consignó Europa Press, Feijóo insistió en que "necesitamos conocer qué es lo que hay", dejando claro que para él es necesario obtener información precisa antes de emitir cualquier juicio sobre los acontecimientos.

El líder del Partido Popular expresó, según publicó Europa Press, un marcado asombro ante la denuncia de agresión sexual que involucra al cantante. En sus declaraciones a Telecinco, reafirmó que tanto la sorpresa personal como la responsabilidad institucional lo llevan a considerar fundamental la instrucción a cargo de la Fiscalía. De acuerdo con la información publicada, Feijóo explicó que su postura ha sido la misma desde que tomó conocimiento de los hechos y considera que la reacción adecuada ante una acusación de esta naturaleza consiste en evitar suposiciones prematuras y permitir que las autoridades competentes aclaren la situación.

El presidente del PP señaló que los procedimientos judiciales deben seguir su curso y que la función de la Fiscalía resulta indispensable para identificar con exactitud el alcance de las acusaciones. Según relató Europa Press, Feijóo reiteró su solicitud para que “se investigue y se diga exactamente qué es lo que hay, si es que hay algo”, remarcando la importancia de obtener los datos oficiales y dejar de lado interpretaciones infundadas.

Tal como reportó la agencia, Feijóo argumentó durante la entrevista que su única posición desde el primer momento ha sido la de esperar los resultados de la investigación y no alimentar conjeturas. En sus palabras, "dejar de especular y centrarse en la investigación para saber qué es lo que ha sucedido de verdad" constituye, a su entender, la actitud correcta tanto desde el plano político como desde el de la opinión pública.

En las distintas intervenciones recogidas por los medios, el líder popular ha reforzado el mensaje de que cualquier avance en este caso debe corresponder a la investigación de la Fiscalía, evitando la proliferación de rumores o acusaciones sin base probatoria. Europa Press subraya que Feijóo no ocultó su reacción de sorpresa ante la noticia, pero enfocó su discurso en la responsabilidad institucional orientada a la obtención de hechos confirmados.

Los comentarios del dirigente del PP reflejan la relevancia pública que ha suscitado la denuncia, así como la cautela con la que considera que debe tratarse mediáticamente un asunto de esta magnitud. Según enfatizó en la conversación televisiva recogida por Europa Press, la labor de esclarecer los hechos recae exclusivamente en la Fiscalía y el sistema judicial, y cualquier juicio previo perjudica tanto a los implicados como al desarrollo correcto del proceso.

Al concluir, las declaraciones de Feijóo ofrecen un llamado a no dejarse llevar por especulaciones ni por el impacto mediático, insistiendo en que corresponde aguardar los resultados de la investigación oficial antes de emitir valoraciones finales. Europa Press precisó que el dirigente popular centra su postura en la confianza en las instituciones y en el respeto al debido proceso para esclarecer una denuncia que ha causado amplia repercusión pública.

