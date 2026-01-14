El asesor de Seguridad Nacional de EEUU asegura que el ICE tiene un "historial impecable" de deportaciones

Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, remarcó que los delitos investigados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) incluyen tráfico sexual, secuestro, falsificación de documentos, fraude y terrorismo. Miller insistió en que estos crímenes representan amenazas directas para la seguridad del territorio estadounidense y reiteró la necesidad de erradicar esas actividades criminales. Las declaraciones de Miller coinciden con el inicio de procedimientos judiciales en estados como Minnesota e Illinois, que han presentado demandas contra el gobierno federal tras las acciones de agentes de ICE, según consignó el medio.

De acuerdo con la información publicada, Miller defendió la labor de los agentes federales resaltando la existencia de una unidad especializada dentro del ICE, compuesta por agentes con las mismas atribuciones legales que el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Según Miller, los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) actúan cotidianamente ante señales de actividades delictivas graves, entre ellas el tráfico de personas y la falsificación de documentos identificatorios. También detalló que las detenciones efectuadas involucran a personas acusadas de obstrucción de operativos policiales, agresiones contra agentes y acogimiento de inmigrantes indocumentados.

El funcionario señaló que aquellos arrestados por las fuerzas del ICE esperan ser procesados judicialmente por el Departamento de Justicia. A su juicio, este enjuiciamiento resulta procedente y justificado, dado el carácter delictivo de los hechos investigados. El medio reportó que Miller refutó críticas recientes sobre la actuación de ICE, considerando que los señalamientos de irregularidades en operativos y detenciones forman parte, en sus palabras, de “bulos” difundidos por medios de comunicación estadounidenses. En ese contexto, Miller calificó como “uno de los bulos mediáticos más grandes, deshonestos y peligrosos” las aseveraciones que acusan al ICE de arrestar ciudadanos de manera injustificada basándose en su estatus migratorio.

La defensa de Miller a la actuación de ICE se produce en un escenario donde autoridades estatales de Minnesota e Illinois han recurrido a instancias judiciales en contra de procedimientos federales. Según detalló la fuente, las demandas argumentan actuaciones irregulares durante los operativos federales en dichos territorios, generando tensiones adicionales entre los gobiernos locales y la Administración federal.

Miller, conocido por defender desde hace tiempo las estrategias adoptadas en la política migratoria del entonces presidente Donald Trump, reiteró la concepción de ICE como una agencia federal “de élite” cuya misión principal consiste en la aplicación de la ley y la protección de la seguridad nacional. El asesor federal enfatizó que la actuación de los agentes no discrimina por situación migratoria sino que está motivada por el combate a delitos considerados de alta peligrosidad para el país.

Tal como publicó la fuente, la controversia generada por las actuaciones federales ha llevado el tema migratorio y de seguridad fronteriza al centro del debate público en Estados Unidos, con un fuerte cruce de posiciones entre la Administración federal y determinados gobiernos estatales. Miller concluyó su intervención señalando el respaldo institucional a la labor de ICE y criticando lo que consideró una campaña de desinformación en torno a las detenciones efectuadas bajo mandato federal.