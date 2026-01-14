Agencias

Dani Carvajal: "Hemos tocado fondo, hay que dar mucho más"

El capitán del Real Madrid, Dani Carvajal, pidió "perdón" a la afición este miércoles tras la eliminación en Copa del Rey ante el Albacete y confesó que tocaron "fondo" tres días después de la derrota en la final de la Supercopa contra el FC Barcelona.

"Si lo supiese ya lo hubiese corregido, no hay que ser muy inteligente para saberlo. Hoy hemos tocado fondo, nos ha eliminado un equipo de Segunda División. A partir de mañana, hacer una autocrítica cada uno individualmente y colectivamente. Estamos a tiempo de remontar la temporada", dijo en zona mixta.

El madrileño atendió a los medios en el Carlos Belmonte y reconoció momentos duros para el Madrid aunque mirando hacia adelante. "Tenemos dos competiciones fantásticas, que vamos a luchar por ellas, a por todo. Mensaje de que el equipo no estamos en nuestro mejor momento, lógicamente", apuntó.

"Hay que trabajar duro, tenemos todos que dar mucho más. El mensaje es ese, ir a por todas, pedimos perdón también a la afición. No estamos, yo el primero, a la altura de las expectativas de este club, y prometemos dejarnos la vida en los próximos partidos, los próximos meses para que la situación se revierta", añadió.

