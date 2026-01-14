Agencias

Colombia realiza su mayor emisión de deuda por 4.250 millones de euros

Colombia completa su mayor emisión de bonos globales por una cuantía total de 4.950 millones de dólares (4.250 millones de euros) con el objetivo de completar su meta de financiamiento del 2026, según informó el ministerio de Hacienda del país en un comunicado.

En concreto, el Gobierno emitió tres nuevos bonos: uno con vencimiento en 2029 con un cupón del 5,375% por una cuantía de 2.000 millones de dólares (1.716 millones de euros), un segundo con vencimiento en 2031 con un cupón de 6,125% por un monto de 1.475 millones de dólares (1.266 millones de euros), y un tercero, con vencimiento en 2033, con un cupón del 6,500% por otros 1.475 millones de dólares.

La operación recibió órdenes de compra por cerca de 23.200 millones de dólares (19.920 millones de euros) en su punto máximo, alcanzando así "el mayor libro de órdenes en la historia" de las emisiones en dólares de Colombia.

En la emisión participaron más de 290 inversores, procedentes principalmente de Reino Unido (47%), Estados Unidos (28%) y Colombia (4%).

La emisión tiene como objetivo principal completar la meta de financiamiento de 2026, en línea con la estrategia de endeudamiento liderada por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

