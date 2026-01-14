China cerró 2025 con un superávit comercial récord de 1,02 billones, a pesar de la guerra comercial con EEUU

Las ventas de China hacia los países de la ASEAN en 2025 representaron un avance del 13,4% sobre el año anterior, alcanzando los 665.215 millones de dólares (570.627 millones de euros), mientras las importaciones desde esa región retrocedieron un 1,6% y quedaron en 389.431 millones de dólares (334.057 millones de euros). Según detalló el medio original, el saldo favorable del comercio exterior chino marcó un récord sin precedentes durante el año, pese al desplome en los intercambios con Estados Unidos, consecuencia de los enfrentamientos arancelarios y las medidas de represalia que ambas potencias aplicaron a lo largo del período.

Según informó la fuente, el superávit comercial de China al cerrar 2025 fue de 1,189 billones de dólares (1,02 billones de euros), lo que supone un incremento del 19,8% respecto al balance de 2024. Este resultado constituye el mayor desequilibrio positivo anual registrado por la economía china hasta la fecha. De acuerdo con los datos proporcionados, la suma de exportaciones efectuadas por el gigante asiático durante el año completo fue de 3,77 billones de dólares (3,23 billones de euros), cifra un 3,2% superior a la de 2024, mientras que las importaciones permanecieron prácticamente constantes en 2,58 billones de dólares (2,21 billones de euros).

El medio precisó que, aunque el total del intercambio exterior continuó en expansión, el comercio bilateral entre China y Estados Unidos evidenció una notable caída. Las exportaciones chinas hacia el mercado estadounidense se redujeron un 20% y finalizaron el año en 420.050 millones de dólares (360.322 millones de euros). Las compras chinas de productos originarios de Estados Unidos también descendieron, registrando un 14,6% menos que el año previo, al sumar 139.697 millones de dólares (119.833 millones de euros). Esta contracción en ambas direcciones se produce en el marco de una escalada de tensiones comerciales debido a la imposición de nuevos aranceles por parte de Washington, a los que Pekín respondió con sus propias medidas restrictivas.

Mientras tanto, según consignó el medio, el comercio entre China y la Unión Europea mostró una dinámica diferente. Durante 2025, las exportaciones chinas dirigidas a los países miembros del bloque registraron un aumento del 8,4%, situándose en 559.949 millones de dólares (480.329 millones de euros). Por el contrario, las importaciones provenientes de la Unión Europea disminuyeron un 0,4%, alcanzando un total de 268.169 millones de dólares (230.038 millones de euros). Estos movimientos han modificado el saldo comercial con uno de los principales socios de China, apuntando a un fortalecimiento del posicionamiento de la economía china como vendedor neto hacia Europa.

El comportamiento del comercio exterior chino también se reflejó mes a mes. Solo en diciembre de 2025, las exportaciones sumaron 357.780 millones de dólares (306.907 millones de euros), lo que representa un incremento del 6,6% frente al mismo mes de 2024. Las importaciones chinas en diciembre, según reportó el medio, se situaron en 243.640 millones de dólares (208.996 millones de euros), reflejando un crecimiento interanual del 5,7%. De este modo, el saldo comercial favorable en ese mes específico fue de 114.140 millones de dólares (97.910 millones de euros).

En cuanto a los flujos con otras regiones del mundo, la fuente detalló que los intercambios con la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) han cobrado relevancia, tanto por el crecimiento de las ventas chinas como por la leve reducción de las importaciones desde esos países. Estos resultados se han dado en un contexto internacional caracterizado por disputas comerciales y reajustes en las cadenas globales de suministro, donde China busca incrementar su influencia y diversificar sus mercados frente a las restricciones estadounidenses.

El balance positivo general de la balanza comercial de China ilustra cómo la economía del país ha continuado expandiéndose en su capacidad exportadora, incluso en un entorno global adverso. Según el medio original, mientras algunos destinos tradicionales de las exportaciones chinas muestran caídas notables, otras regiones sostienen su peso como clientes e incluso amplían su participación. El efecto de las sanciones y barreras estadounidenses no ha logrado frenar el avance global de las exportaciones chinas, apuntaladas por una mayor presencia en mercados de Asia y Europa.

A pesar del estancamiento de las compras del exterior y la contracción de ciertos mercados clave, China logra reforzar su superávit histórico, lo que repercute en el conjunto de la economía nacional. Así lo refleja el incremento anual del saldo externo y la diversificación de los destinos para sus productos, donde la ASEAN y la Unión Europea han sido mencionados como actores fundamentales en la expansión del comercio chino en 2025, según publicó la fuente.