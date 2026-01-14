Casi el 30% de las personas mayores de 65 años en España consume cinco o más medicamentos de forma crónica al año

El informe del Ministerio de Sanidad resalta que los medicamentos antidemencia se recetan hasta 4,5 veces más en mayores de 95 años que entre quienes tienen entre 65 y 74 años, y que sucede algo similar con la prescripción de diuréticos, antianémicos y anticoagulantes. Según datos recogidos por el medio, esta tendencia muestra cómo el consumo de ciertos medicamentos guarda una relación directa con el avance de la edad, y presenta desafíos sobre la racionalidad y seguridad de los tratamientos en las etapas finales de la vida. La publicación principal del Ministerio analiza la polimedicación en personas mayores de 65 años, evidenciando notables diferencias de género y edad y subrayando la relación elevada entre consumo de múltiples fármacos, patologías crónicas y la necesidad de revisar estrategias sanitarias para este grupo poblacional.

Conforme a lo detallado por el Ministerio de Sanidad, alrededor del 30% de los mayores de 65 años toma de forma continuada cinco medicamentos o más durante el año, una práctica que incrementa en los segmentos de mayor edad, alcanzando al 44% de las personas con edades entre 85 y 94 años, según publicó el medio a partir de datos de la Base de Datos Clínicos de Atención Primaria (BDCAP) correspondientes a 2023. El análisis muestra tendencias marcadas según sexo: las mujeres presentan una mayor proporción de polimedicación (30,9%) en comparación con los hombres (28,3%), diferencia que se intensifica en las edades más avanzadas.

El informe indica que esta diferencia de género repercute también en el tipo de medicamentos utilizados. En el caso de las mujeres, se observa una mayor frecuencia en la utilización de fármacos para patologías óseas, tratamiento del tiroides, psicofármacos, analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos (AINES). Los hombres muestran, según reportó el medio, una mayor utilización de medicamentos urológicos, cardiovasculares, antidiabéticos y broncodilatadores, lo que sugiere patrones de enfermedades y prescripción diferentes asociados a la edad y al sexo.

El estudio del Ministerio precisa además que la prevalencia de problemas de salud relacionados con la indicación de estos medicamentos crónicos es más alta entre las personas polimedicadas, en todos los tramos de edad. Entre las patologías cuya frecuencia resulta especialmente significativa en este grupo se incluyen la insuficiencia cardíaca, que se presenta siete veces más, la cardiopatía isquémica, con una frecuencia cerca de cinco veces superior, y tanto la enfermedad cerebrovascular como la insuficiencia renal crónica, ambas con una prevalencia alrededor de cuatro veces mayor. La diabetes mellitus también figura con una presencia tres veces mayor en quienes consumen múltiples fármacos de forma sostenida.

De acuerdo con el documento divulgado, aunque el uso de antidemencia, diuréticos, antianémicos y anticoagulantes aumenta con la edad, existe una tendencia opuesta en determinadas familias farmacológicas. Así, los AINES, así como las insulinas y estatinas, registran una reducción en las tasas de utilización a medida que la edad de los pacientes aumenta, según describió el Ministerio.

El informe también observa discrepancias relevantes entre el consumo de algunos medicamentos y la prevalencia real de las patologías que los motivan. Se detecta que los antiulcerosos, hipolipemiantes, vitamina D, analgésicos, antidepresivos y ansiolíticos presentan tasas de uso más altas de lo que indicarían las prevalencias de los problemas de salud correspondientes. Por el contrario, los tratamientos relativos a demencia, patologías tiroideas, antiosteoporosis, suplementos de calcio y ciertos AINES muestran una utilización inferior a la esperada en relación con la incidencia de las enfermedades asociadas. La prescripción de antianémicos, antiglaucoma, antiprostáticos, antivertiginosos y antidiabéticos, en cambio, coincide con el nivel de prevalencia de sus patologías indicadas, según puntualizó el medio con base en el informe ministerial.

El análisis sostiene que la situación resulta especialmente compleja en el caso de los fármacos destinados al ámbito cardiovascular, que incluyen antihipertensivos, anticoagulantes y antiagregantes. El Ministerio informa que, dado que gran parte de estos medicamentos se emplea con fines preventivos, resulta difícil interpretar su adecuación a la prevalencia real de las enfermedades para las que formalmente están indicados, considerando además la amplia variedad de situaciones clínicas para las que se prescriben.

Sanidad concluye que los datos obtenidos refuerzan la importancia de diseñar estrategias orientadas al uso racional de medicamentos en la población mayor, con especial atención a las diferencias de género y edad. El informe señala que la identificación de patrones de prescripción no justificados por la morbilidad permite desarrollar intervenciones más eficaces, enfocadas tanto en la seguridad del paciente como en la prevención de interacciones y en la mejora de la calidad de vida en los grupos de edad avanzada, de acuerdo con lo consignado en la publicación.