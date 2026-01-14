Agencias

Bolivia declara la "emergencia energética y social" ante la inflación disparada y la escasez de combustible

El Gobierno de Bolivia ha declarado la "emergencia energética y social" en todo el territorio ante el proceso inflacionario que vive el país, la escasez de dólares y el desabastecimiento de combustible, según el documento publicado en la Gaceta Oficial del Estado.

El Decreto Supremo 5516 reconoce la crisis económica, financiera y social "de carácter estructural" que sufre el país desde hace años, si bien el Gobierno ha achacado esta problemática a la gestión de presidentes anteriores. Bolivia cerró el 2025 con una inflación del 24,73%.

Entre las principales medidas, destaca la importación, venta y comercialización de combustibles por parte de personas naturales o jurídicas privadas, de manera excepcional y temporal, a precio de importación con el objetivo de garantizar el abastecimiento.

Relacionado con esta temática, el Gobierno dispone la suspensión temporal del diésel de la lista de sustancias controladas por un periodo de un año para facilitar su importación y así asegurar el suministro para el transporte, la producción y la agroindustria.

El decreto ha sido ratificado tras el acuerdo entre el Ejecutivo y las organizaciones sociales, en particular de la Central Obrera Boliviana (COB), apenas dos días después de alcanzar un pacto para poner fin a las protestas de los últimos días contra la eliminación del subsidio al combustible.

