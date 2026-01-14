Arbeloa: "Si algo he aprendido en la vida es que el fracaso está de camino al éxito"

“Un punto de partida en el que tenemos mucha mejora” fue una de las reflexiones de Álvaro Arbeloa tras la reciente eliminación del Real Madrid ante el Albacete, resultado que marcó su debut como técnico del primer equipo en la Copa del Rey. De acuerdo con lo consignado por Europa Press, Arbeloa expuso abiertamente su percepción sobre el revés sufrido: considera que las derrotas, lejos de significar el final, pueden conducir al éxito y que la autocrítica es fundamental en momentos como este.

En la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador del conjunto blanco admitió que “no tengo miedo al fracaso y el que quiera calificar esta derrota como fracaso lo entiendo perfectamente. Si algo he aprendido en la vida es que el fracaso está de camino al éxito, para mí no están en direcciones opuestas”. Según detalló Europa Press, Arbeloa subrayó que asumir momentos difíciles fortalece a los equipos y señaló: “Esto es algo que a mí me va a hacer mejorar y que nos tiene que hacer mejorar a todos”.

El técnico reconoció que ha afrontado derrotas incluso más duras, tanto como jugador como en su experiencia previa en banquillos. “He sufrido eliminaciones duras, también coperas, incluso peores que esta. Y con todo el ánimo y la ilusión del mundo de volver mañana a Valdebebas, a trabajar con mis jugadores y a preparar el partido del sábado con la máxima dedicación y a que nos salgan las cosas mucho mejor”, agregó en declaraciones recogidas por Europa Press.

Arbeloa defendió la elección de la convocatoria y la alineación frente al Albacete, que incluyó la presencia de jugadores de la cantera y futbolistas menos habituales. El entrenador apuntó: “Yo estaba convencido de que la convocatoria era la adecuada y lo sigo pensando ahora. Yo creo que el equipo que he sacado y los jugadores que había en el banquillo eran un gran equipo. Tengo una plantilla extraordinaria de grandísimos jugadores, de futbolistas con mucho talento, futbolistas diferenciales”.

De acuerdo a lo publicado por Europa Press, el técnico explicó que con tan solo un día de trabajo bajo su mando, resultaba difícil que el grupo interiorizara todas sus ideas: “Para ellos yo creo que no es fácil tan solo con un día, con un nuevo entrenador, intentar hacer todo lo que les he pedido. Y como he dicho, pues me siento el máximo responsable de esta derrota”. Insistió en la importancia de la recuperación, tanto física como mental, y en la necesidad de levantar el ánimo del vestuario de cara a los desafíos inmediatos.

“No me arrepiento. Incluso ahora en este momento volvería a hacer lo mismo. Creo que he traído un equipo capaz de, no ganar al Albacete, sino capaz de ganar a cualquier equipo del mundo”, sostuvo Arbeloa. Manifestó su satisfacción con todos los futbolistas seleccionados y reiteró su confianza en la plantilla: “Estoy muy contento con los jugadores que he salido a jugar. Tengo una plantilla de futbolistas extraordinarios, es un privilegio y un lujo poder entrenarles. Estoy convencido de que la convocatoria era la correcta y lo volvería a hacer una y mil veces”.

El entrenador valoró la presión siempre latente en el Real Madrid y el nivel de exigencia por parte de la afición y la directiva. Según Europa Press, Arbeloa reconoció: “Siempre aquí en este club, empatar ya es malo, es una tragedia, imagínate una derrota como ésta. Es dolorosa y estoy seguro que todos nuestros aficionados lo están, y más cuando lo haces con un equipo de una categoría inferior, aunque aquí ya sabemos la dificultad que te propone cualquier equipo”.

Respecto al rendimiento físico de la plantilla, Arbeloa señaló que existe margen de mejora y se refirió a la labor del preparador físico Antonio Pintus: “Está Antonio para eso, para darnos un punto más y recuperar la mejor versión futbolísticamente por mi parte y físicamente por la parte de Antonio, que creo que hace falta”. Subrayó su deseo de ver a un equipo competitivo en los próximos compromisos y recalcó la importancia del trabajo colectivo.

En cuanto al papel de los jugadores durante el partido, expresó: “Lo que he visto han sido jugadores que han querido ganar, que se han esforzado, que han intentado hacer lo que les he pedido. Les he dicho que no les puedo reprochar absolutamente nada, cómo me recibieron ayer y la actitud que han tenido durante el día de hoy”. De acuerdo con el medio, Arbeloa hizo hincapié en la sensibilidad y el compromiso existentes dentro del grupo tras la eliminación.

El entrenador madridista también se refirió a la actuación de Vinícius y su compromiso con el equipo. Destacó la disposición mostrada por el futbolista brasileño tras un periodo de esfuerzos, incluyendo un viaje largo, y valoró la voluntad que tuvo de participar en el encuentro: “Ha sido positivo que después de dónde venía él y los grandes esfuerzos que tuvo la semana pasada, haya querido estar aquí, jugar todos los minutos, la predisposición que ha tenido por ayudar al equipo, por echarse el equipo a la espalda, por querer desbordar por no esconderse nunca. Yo creo que ese es el ‘Vini’ que yo quiero ver, un ‘Vini’ que se atreve, que asume la responsabilidad, que es desequilibrante”.

Durante el encuentro con la prensa, Arbeloa puso en perspectiva la importancia de las derrotas en la trayectoria personal y en la historia del club. Según publicó Europa Press, el técnico manifestó: “He perdido muchas veces en mi vida, derrotas duras y momentos difíciles, y no creo que las derrotas marquen. Si algo marca a este club son las victorias, son las vitrinas llenas, son los títulos. Para mí eso es lo que realmente marca y no estoy aquí para agrandar un currículum. Estoy aquí para ayudar al club a seguir siendo el mejor del mundo, a tener más títulos en las vitrinas y no para agrandar mi currículum ni para que se me considere mejor o peor entrenador”.

Consultado sobre el papel del presidente del club tras la eliminación, Arbeloa restó importancia a tener que dar explicaciones a Florentino Pérez, aludiendo a su dilatada experiencia y conocimiento del club: “Al presidente del club no hace falta que le explique nada. Él sabe bastante más que yo de todo esto, con la experiencia que tiene. Lleva 25 años de presidente y muchísimo más como madridista. Él sabe cuál es la historia de este club”.

Finalmente, el entrenador del Real Madrid subrayó que la prioridad inmediata se centra en preparar el siguiente compromiso en el estadio Santiago Bernabéu y mirar hacia adelante con la mirada puesta en la Liga y la Champions League. Según concluyó Europa Press, Arbeloa insistió en la necesidad de dejar atrás la eliminación copera y mantener la ambición para pelear por los próximos objetivos deportivos, apuntando que al jugar en el club blanco solo existe la obligación de mirar hacia el futuro con el fin de recuperar su mejor versión en el campo.