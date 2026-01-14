Alba Flores, muy emocionada tras su doble nominación a los Goya por la película sobre su padre, 'Flores para Antonio'

Tras conocerse el embarazo de su prima Lola Orellana, Alba Flores compartió que la noticia coincide con otro momento significativo para la familia: la doble nominación de la película 'Flores para Antonio' en los Premios Goya. Según consignó el medio, la actriz expresó su alegría por la llegada de un nuevo integrante a los Flores y destacó la simultaneidad de estos acontecimientos que, a su juicio, suman motivos para celebrar.

La Academia de Cine en Barcelona fue el escenario donde Toni Acosta y Arturo Valls anunciaron, este martes, las nominaciones a la 40ª edición de los Premios Goya, que se entregarán el 28 de febrero. De acuerdo con la información publicada, 'Flores para Antonio', un documental dirigido por Iñaki Lacuesta y Elena Molina en homenaje al músico Antonio Flores —padre de Alba—, figura como candidata tanto en la categoría de Mejor Película Documental como en la de Mejor Canción Original.

Según reportó la fuente, Alba Flores acudió minutos después de la revelación a la Academia de Cine visiblemente emocionada y explicó cómo vivió el momento en que se enteró de que el proyecto dedicado a su padre había sido reconocido por la Academia. “Estaba comiendo con todo el equipo, por si acaso. Tanto por si pasaba como por si no pasaba era mejor vivirlo juntos. Así que, muy bien. Hemos celebrado, hemos cantado, hemos hecho de todo antes de venir aquí”, relató Flores sobre la reacción grupal ante el anuncio de las nominaciones.

La actriz, conocida por sus roles en series como 'La casa de papel' y 'Vis a vis', indicó que tenía esperanza de que el filme alcanzara este tipo de reconocimiento, especialmente en consideración al trabajo detrás de la producción. “Me lo esperaba, aspiraba a que pasara porque para mí es lo mejor que le puede pasar al equipo, ¿sabes? Y tener a un equipo de profesionales tan increíbles al servicio de una historia personal tuya, que al final, más allá de la película, esto ya era para mí y para toda mi familia y para mi padre. Entonces, que haya un reconocimiento profesional para el equipo y para mi padre también, ¿no? Ese lugar como de artista, de privilegio, esto es algo que tenía ganas yo de que pasara, así que estoy súper contenta”, expresó al medio, mostrando la importancia personal y colectiva del galardón.

Tal como publicó la fuente, el entorno familiar de Alba Flores reaccionó de manera inmediata y entusiasta tras conocerse la nominación. Si bien aún no había hablado en detalle con sus tías, Lolita y Rosario Flores, la actriz comentó que el grupo familiar en WhatsApp se llenó de mensajes celebrando la noticia. "Así que está todo el mundo muy contento, sí. Ya hablaré despacito con cada una", detalló sobre la comunicación con los miembros de su familia extendida.

Además, días antes de la nominación, trascendió que Lola Orellana, hija de Rosario Flores, está esperando a su primer hijo, hecho que la actriz valoró como una coincidencia positiva y significativa dentro de un periodo marcado por noticias felices para los Flores. La artista manifestó que la llegada de un nuevo miembro a la familia representa un motivo adicional para la celebración.

En el acto de anuncio de las candidaturas, se confirmaron como favoritas para la próxima entrega de los Goya ‘Sirat’, dirigida por Oliver Laxe, que acumula 11 nominaciones, y ‘Los Domingos’, de Alauda Ruiz de Azúa, con 13 presencias en la lista. Según detalló la misma fuente, 'Flores para Antonio' se destaca por su carácter familiar y su conexión personal con la historia de los Flores, lo que añade una dimensión especial a su presencia en el certamen.

Las palabras de Alba Flores pusieron de manifiesto la importancia emocional del proyecto, concebido como un tributo al legado artístico de Antonio Flores y como una oportunidad para que el equipo detrás de la película reciba reconocimiento a nivel profesional. Según la información publicada, la actriz reiteró la satisfacción general entre los involucrados al ver reflejado su esfuerzo en la consideración de la Academia de Cine.

El evento de la Academia se celebró en un clima de gran expectativa ante la edición número cuarenta de los principales premios del cine español, donde obras de distintos géneros y trayectorias competirán por los galardones más destacados. 'Flores para Antonio' competirá tanto en el terreno documental como en el musical, lo que otorga a la familia y al equipo doble oportunidad de recibir el reconocimiento.