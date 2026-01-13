Agencias

Vila-Matas, galardonado con el Premio Zenda de Honor: "La lengua española en Latinoamérica está más viva"

Guardar

El autor Enrique Vila-Matas, que recoge este martes el Premio Zenda de Honor, ha asegurado que la lengua española en Latinoamérica está "más viva" y "cambia continuamente".

"Hay más movimiento del lenguaje, en la lengua española en Latinoamérica. Está más vivo, más rápido, cambia continuamente todo y aquí (en España) está más acartonado, en este sentido. A eso supongo que se refería el artículo (de Pérez-Reverte)", ha explicado en una entrevista con Europa Press al hilo del artículo publicado por el académico Arturo Pérez-Reverte en el que ha acusado a la Real Academia Española que dirige Santiago Muñoz Machado de doblegarse ante la presión externa --al uso político y mediático del lenguaje-- y de haberse sometido a una "normativa laxa y ambigua".

Vila-Matas recogerá este martes de la mano de la reina Letizia el Zenda de Honor que otorga la publicación fundada por Arturo Pérez-Reverte, Javier Marías y Luis Mateo Diez. Ha destacado que este premio está "muy bien calculado" y ha compartido la visión del jurado, que destacaba el desafío que ha hecho a las convenciones y rutinas literarias durante su carrera.

"No me considero un autor raro. Parece que sí es así pero no para todo el mundo. Es decir, hay una visión un poco estereotipada de antes, de alguna forma. Creo que hago un tipo de literatura muy asequible, en realidad. Estoy publicado en 38 lenguas y por lo tanto muy raro no puedo ser si soy tan leído", ha asegurado Vila-Matas.

Además, ha defendido su literatura con un "ADN muy concreto" y ha precisado que para él la ironía es algo innato. "Mi caso es irónico básicamente el tono que se emplea. Pero también es cierto que está puntuado siempre por lo humorístico. El lado humorístico afecta a todo el mundo, a mí el primero. ¿El sentido del humor se va perdiendo cada vez más? Te diría que sí", ha explicado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Almonte levanta acta notarial para "evidenciar" daños del temporal en las zonas con menos arena de Matalascañas

El consistorio recopila pruebas legales tras los desperfectos generados por la borrasca, buscando demostrar el vínculo entre la erosión del litoral y la falta de medidas estatales que protejan viviendas y comercios de Matalascañas

Almonte levanta acta notarial para

AMP.Tebas: "Qué casualidad que cuando el Barça deja la Superliga vuelve el ataque furibundo judicial del Madrid"

El máximo dirigente de la liga española acusa al club blanco de utilizar los tribunales para desestabilizar tras la salida del equipo catalán del proyecto europeo, señalando que las disputas responden a estrategias de presión y manipulación mediática

AMP.Tebas: "Qué casualidad que cuando

Aumentan a cuatro los muertos por el derrumbe en viviendas dañadas por Israel en plenas tormentas

Las intensas lluvias y rachas de viento en Gaza agravan la emergencia humanitaria, provocando nuevos colapsos en estructuras dañadas por bombardeos recientes; autoridades advierten sobre la falta de refugios seguros y solicitan ayuda internacional urgente

Aumentan a cuatro los muertos

Claude Cowork es el nuevo agente de Anthropic para que cualquiera pueda automatizar tareas al estilo de Claude Code

Presentada como una función avanzada de la aplicación de escritorio de Anthropic, la innovadora solución permite delegar actividades cotidianas, gestionar archivos sin saber programar y trabajar de forma autónoma, mientras protege la seguridad y privacidad del usuario

Claude Cowork es el nuevo

S&P prevé que España crezca un 2,1% en 2026 y que se desacelere al 1,8% en 2027 y 2028

La agencia S&P Global Ratings anticipa que el dinamismo del producto interior bruto español superará al de las grandes economías europeas, aunque advierte sobre el estancamiento del déficit pese al entorno favorable y las oportunidades macroeconómicas

S&P prevé que España crezca