Vila-Matas, galardonado con el Premio Zenda de Honor: "La lengua española en Latinoamérica está más viva"

El autor Enrique Vila-Matas, que recoge este martes el Premio Zenda de Honor, ha asegurado que la lengua española en Latinoamérica está "más viva" y "cambia continuamente".

"Hay más movimiento del lenguaje, en la lengua española en Latinoamérica. Está más vivo, más rápido, cambia continuamente todo y aquí (en España) está más acartonado, en este sentido. A eso supongo que se refería el artículo (de Pérez-Reverte)", ha explicado en una entrevista con Europa Press al hilo del artículo publicado por el académico Arturo Pérez-Reverte en el que ha acusado a la Real Academia Española que dirige Santiago Muñoz Machado de doblegarse ante la presión externa --al uso político y mediático del lenguaje-- y de haberse sometido a una "normativa laxa y ambigua".

Vila-Matas recogerá este martes de la mano de la reina Letizia el Zenda de Honor que otorga la publicación fundada por Arturo Pérez-Reverte, Javier Marías y Luis Mateo Diez. Ha destacado que este premio está "muy bien calculado" y ha compartido la visión del jurado, que destacaba el desafío que ha hecho a las convenciones y rutinas literarias durante su carrera.

"No me considero un autor raro. Parece que sí es así pero no para todo el mundo. Es decir, hay una visión un poco estereotipada de antes, de alguna forma. Creo que hago un tipo de literatura muy asequible, en realidad. Estoy publicado en 38 lenguas y por lo tanto muy raro no puedo ser si soy tan leído", ha asegurado Vila-Matas.

Además, ha defendido su literatura con un "ADN muy concreto" y ha precisado que para él la ironía es algo innato. "Mi caso es irónico básicamente el tono que se emplea. Pero también es cierto que está puntuado siempre por lo humorístico. El lado humorístico afecta a todo el mundo, a mí el primero. ¿El sentido del humor se va perdiendo cada vez más? Te diría que sí", ha explicado.