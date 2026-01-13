Valencia Basket y Pedro Martínez acaparan elogios de los General Manager de la Euroliga

El Valencia Basket y su técnico, Pedro Martínez, acaparan elogios en la encuesta anual de mitad de temporada que la Euroliga suele hacer a los General Manager de los equipos participantes, aunque, por el contrario, al único de los conjuntos de la Liga Endesa que ven con opciones de estar en la 'Final a Cuatro' es el Barça.

Así, el Valencia Basket es, para estos directivos encuestados, el equipo más sorprendente hasta ahora en la Fase Regular, con un 75 por ciento de los votos, el más divertido de ver (50 por ciento), el más incómodo (35 por ciento) por delante del AS Monaco (15).

Y a nivel individual, los General Manager de cada uno de los 20 equipos también valoran el trabajo de Pedro Martínez, al que el 45 por ciento consideran el mejor entrenador hasta el momento, mientras que el base Sergio de Larrea es el mejor joven, con un 35 por ciento y por delante del ala-pívot italiano Saliou Niang (15), de la Virtus Bolonia.

En cambio, los principales responsables deportivos de los equipos de la Euroliga no ven a los 'taronja' entre los candidatos a llegar a la 'Final Four', una votación que encabezan el Panathinaikos griego y el Fenerbahce turco, actual campeón, con el 95 y el 85 por ciento de los votos respectivamente. El debutante Hapoel Tel Aviv israelí recibe el 60 por ciento de la confianza de los General Managers, con el 50 por ciento tanto para el Barça como para el Olympiacos griego.

Finalmente, para ser elegido el 'Jugador Más Valioso' de la máxima competición continental, la encuesta refleja tres candidatos: el alero estadounidense Elijah Bryant (Hapoel), con el 30 por ciento, el ala-pívot búlgaro Alexander Vezenkov (Olympiacos), con el 20, y el base estadounidense Kendrick Nunn (Panathinaikos), con el 15.