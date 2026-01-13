Tebas: "Volver al Camp Nou es una botella de oxígeno para el Barça, poco a poco van llenando la despensa"

Durante los Desayunos Deportivos organizados por Europa Press, Javier Tebas se refirió al impacto que tendrá para el FC Barcelona la reapertura del Spotify Camp Nou, al destacar que el regreso al estadio proporcionará ingresos significativos que ayudarán a la entidad a aliviar su situación económica actual. Según informó Europa Press, Tebas reconoció que el club catalán enfrenta un proceso gradual para estabilizar su balance financiero y recuperar parte de las capacidades perdidas en los últimos años.

El presidente de LaLiga explicó que el Barcelona, al igual que el resto de los equipos que compiten en el torneo, se encuentra sujeto al mecanismo de ‘fair play’ financiero. Esta normativa obliga a los clubes a mantener un equilibrio entre sus ingresos y gastos, y busca prevenir situaciones de insolvencia o endeudamiento excesivo. “Poder inaugurar el campo ya es una botella de oxígeno”, declaró Tebas según publicó Europa Press, aludiendo al efecto positivo que el reinicio de actividades deportivas en el estadio tendrá para el flujo de caja del club azulgrana.

Tebas indicó, de acuerdo con el medio, que, aunque no cuenta con información actualizada al día sobre los detalles específicos de la economía del club, los mecanismos de control financiero aseguran que las cuentas de la entidad permanecen bajo una supervisión estricta. “Poco a poco van llenando la despensa”, agregó Tebas, utilizando una metáfora para ilustrar cómo, a través de iniciativas como la reapertura del estadio, el club continúa sumando recursos para mejorar su situación.

La importancia de aumentar ingresos resulta fundamental para el FC Barcelona en el contexto actual, según consignó Europa Press. En la intervención de Tebas durante el evento, el presidente de LaLiga insistió en que la clave está en mantener la estabilidad financiera y en cumplir con los requisitos que marca la competición. Analizó que, a pesar de no estar bajo la norma del ‘uno a uno’ —referida a la obligación de igualar ingresos y gastos de manera estricta—, la plantilla del Barcelona se ha mostrado competitiva y ha conseguido títulos, lo que demuestra que es posible gestionar bien las cuentas y aun así lograr resultados en el campo de juego.

Sobre el futuro inmediato y el efecto de la reinauguración del Camp Nou en las finanzas del club, Tebas subrayó en declaraciones recogidas por Europa Press que los nuevos ingresos provenientes de la asistencia de público y la operación comercial del estadio aportarán liquidez fundamental para las arcas blaugranas. No obstante, apuntó que una parte de esos recursos ya se encuentra prevista en los presupuestos. El propio reglamento de ‘fair play’ financiero de LaLiga permite que, durante el periodo en que el estadio está en obras, el club continúe computando los ingresos habituales de taquilla. Según Tebas, esta medida busca que la reforma o reconstrucción de estadios no castigue económicamente a las entidades, sino que favorezca su modernización sin afectar sus cálculos económicos de forma inmediata.

En sus declaraciones, Tebas también reiteró que no le preocupa la situación de los clubes siempre y cuando se respeten las normas financieras impuestas por LaLiga. El presidente consideró que el caso del FC Barcelona representa un ejemplo de la aplicación de estos controles, señalando que la combinación entre disciplina económica y estrategias para incrementar los ingresos —como la pronto reapertura de su estadio principal— resulta determinante para alcanzar la ansiada estabilidad en el entorno financiero del club.

Durante la sesión de los Desayunos Deportivos, que contó con el patrocinio de entidades como la Comunidad de Madrid, Joma, Loterías y Apuestas del Estado, Mondo y la Universidad Camilo José Cela, Tebas fue consultado sobre diversos aspectos vinculados al control económico en el fútbol español. Según resumió Europa Press, el presidente mantuvo su postura de exigir transparencia y solvencia a todos los equipos afiliados a LaLiga, con la intención de asegurar la viabilidad a largo plazo de las entidades y la competitividad de la competición.

A raíz de las declaraciones de Tebas, el regreso del FC Barcelona al Spotify Camp Nou representa un punto de inflexión en la economía del club catalán, permitiendo recuperar parte de los ingresos tradicionales por la venta de entradas y actividades comerciales. Esta fuente adicional de recursos contribuye, según lo expuesto por Europa Press, a reducir la dependencia del club de otros tipos de financiación, al tiempo que facilita el cumplimiento de las exigencias de equilibrio impuestas por la organización de la liga española.