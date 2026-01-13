Starlink confirma que su servicio de cobertura móvil satelital Direct to Cell estará disponible en España próximamente

La red de satélites de Starlink ya presta servicios Direct to Cell en algunos países, permitiendo a los usuarios enviar mensajes, hacer llamadas, usar datos y facilitar conexiones para dispositivos de internet de las cosas, incluso en áreas donde antes era imposible acceder a redes convencionales. Esta tecnología, que utiliza más de 650 satélites en órbita terrestre baja, pronto estará disponible para los usuarios en España, según informó el medio que reporta el lanzamiento de este servicio de cobertura móvil satelital impulsado por la empresa de Elon Musk.

De acuerdo con la información publicada, la compañía propiedad de SpaceX confirmó que la llegada a España de su solución de conectividad Direct to Cell se encuentra próxima, aunque aún no ha revelado detalles sobre la operadora local con la que establecerá la alianza necesaria para su funcionamiento. Starlink, que presentó este servicio por primera vez en agosto de 2022 junto con la segunda generación de su internet satelital V2, persigue el objetivo de eliminar las denominadas “zonas muertas” en la cobertura móvil a escala global, según consignó el medio que recoge el anuncio.

Para el desarrollo e implementación inicial del servicio, la compañía se asoció en un primer momento con el operador T-Mobile en Estados Unidos, lo que marcó el comienzo de una expansión que ahora incluye a países como Estados Unidos, Canadá, Australia y Perú, donde la conectividad Direct to Cell ya está activa. En enero de 2024, según detalló la misma fuente, se llevó a cabo el despliegue de los primeros satélites diseñados específicamente para ofrecer cobertura móvil, materializando una iniciativa que había sido prevista para operar durante el año 2023.

El medio explicó que la solución de Starlink permite que los usuarios puedan enviar mensajes de texto, llamadas de voz y utilizar servicios de datos sin depender de la infraestructura terrestre tradicional, abriendo la puerta a la conectividad en lugares remotos o afectados por desastres que inutilicen las redes convencionales. Además, esta tecnología facilita el funcionamiento de dispositivos IoT, expandiendo las posibilidades de interacción de distintas aplicaciones industriales, agrícolas o de seguimiento.

Según detalló la plataforma, el mapa de socios globales compartido en la web oficial de Starlink ya incluye a España entre los territorios donde la opción Direct to Cell estará disponible próximamente. No obstante, la compañía no ha especificado todavía cuál será la operadora de telefonía con la que colaborará en el país para hacer viable el nuevo servicio. En países como el Reino Unido se ha establecido un acuerdo con la filial O2 de Telefónica, lo que abre la expectativa sobre posibles asociaciones similares en el mercado español, informó la misma fuente.

Para beneficiarse de esta modalidad de comunicación satelital, el usuario necesita contar con un teléfono móvil compatible. Entre los modelos que pueden utilizar Direct to Cell figuran smartphones de las principales marcas, como iPhone, Samsung, Motorola y Google Pixel, según explicó el medio que dio a conocer el anuncio.

El avance de Starlink en España forma parte de una estrategia mayor enfocada en la universalización del acceso a redes de telecomunicaciones, con especial interés en cubrir aquellas áreas alejadas donde aún no existen alternativas de conectividad o donde las infraestructuras presentan limitaciones importantes. La tecnología Direct to Cell aspira a suplir las carencias de cobertura de la red celular tradicional y a ampliar el acceso a servicios digitales a más usuarios alrededor del mundo.

La llegada de este servicio satelital no modifica la necesidad de que las alianzas locales estén en vigor para su pleno funcionamiento, pues su operatividad depende de acuerdos con operadores que posibiliten la integración con los sistemas de comunicaciones del país objetivo. En comparación con otras regiones ya activas, la cobertura ofrecida permite superar los obstáculos de la geografía o la infraestructura.

De acuerdo con la información que ofrece el medio citado, la implementación de este servicio en España quedará pendiente de la comunicación oficial acerca de la operadora local asignada, así como de los detalles técnicos, de precios y condiciones específicas para el mercado nacional. Mientras tanto, la expansión progresiva de la red de Starlink continúa, con el objetivo de proporcionar comunicaciones móviles y acceso a internet en entornos previamente inalcanzables por la tecnología terrestre.