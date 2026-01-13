Agencias

Santander, Citi y JPMorgan negocian un préstamo de 852 millones para construir un gasoducto en Argentina

Un grupo de bancos, entre los que se encuentran JP Morgan, Citigroup y Banco Santander, está negociando la concesión de un préstamo cercano a los 1.000 millones de dólares (852 millones de euros) al consorcio liderado por Pan American Energy para construir un gasoducto que atraviese Argentina desde el yacimiento de hidrocarburos Vaca Muerta hasta la costa atlántica.

Las negociaciones siguen en curso y las condiciones podrían cambiar antes de que se cierre el acuerdo, si bien podrían añadirse más entidades bancarias al proyecto, según dos personas familiarizadas con el asunto citadas por 'Bloomberg'.

Pan American Energy cuenta con una participación del 30% en este proyecto, conocido como Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y que se encuentra actualmente en construcción. La petrolera estatal argentina YPF posee el 25%, mientras que Pampa Energía, la británica Harbour Energy y Golar LNG ostentan participaciones menores en el proyecto.

El oleoducto transportaría gas natural desde Vaca Muerta hasta una terminal portuaria en la costa atlántica, donde el consorcio ha arrendado el primer buque de licuefacción, el Hilli Episeyo, que comenzará a producir a finales del 2027. El segundo barco, el MKII, se incorporará aproximadamente un año después.

La capacidad anual combinada será de seis millones de toneladas, y muchos de los envíos se destinarán a Alemania. En el comienzo de este proyecto, los buques solo requerirán pequeñas ampliaciones de la red de gasoductos existente, pero para ofrecer un servicio completo es necesario construir un gasoducto exclusivo desde Vaca Muerta.

