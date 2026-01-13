Petro anuncia un proyecto de ley que obligue a los próximos presidentes a subir el salario mínimo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado la presentación de un proyecto de ley que obligue a los próximos presidentes a subir el salario mínimo, en un contexto marcado por la celebración de elecciones presidenciales a finales de mayo de este año.

"Mañana, con el jaguar y la espada de Bolívar, debe presentarse como proyecto de ley, para que rija, todos los decretos de los próximos presidentes un salario vital mínimo y familiar", escribió en su cuenta de 'X'.

Las declaraciones del mandatario tienen lugar después de la entrada en vigor de la subida en un 23% del salario mínimo el pasado 1 de enero, una decisión que sigue al alza del mismo en un 9,5% en 2025.

El mandatario colombiano también ha animado a los trabajadores a "alistarse para salir a las calles" para protestar contra "la oligarquía y los oligopolios" por intentar derribar el decreto de salario mínimo a través del poder judicial.

"Nadie de la gente trabajadora debe votar por el que da dinero por un voto, elegido, él solo hará leyes contra el pueblo y sus jefes serán los megarricos", advirtió.

Asimismo, Petro ha aprovechado para despejar dudas sobre la aplicación de la subida del salario mínimo. En concreto, ha apuntado que "no habrá inflación en Colombia por el salario vital", sino que los precios de los alimentos son los que impulsan los costes "porque la oligarquía no fue capaz de hacer una reforma agraria".

También ha reiterado que aquellas empresas que indexen sus precios al 23% de la subida del salario mínimo "están especulando y deben ser multadas".

El Gobierno colombiano está estudiando implantar controles de precios para hacer frente a la posible inflación provocada por la subida del salario mínimo. "Estaremos muy atentos para controlar, prevenir y, por supuesto, sancionar las prácticas especulativas que son ilegales y que no pueden permitirse", declaró el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en una entrevista concedida a la emisora 'Blu Radio'.