Agencias

Meta impulsa su infraestructura de IA con su nueva iniciativa Meta Compute

Guardar

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, ha presentado su nueva iniciativa Meta Compute, un proyecto pensado para reforzar su infraestructura de inteligencia artificial (IA), de cara a continuar construyendo potencia de gigavatios en los próximos años y ofrecer superinteligencia personal a todos los usuarios.

La compañía está centrada en avanzar hacia el desarrollo de la superinteligencia de IA, para lo que, a principios de julio del pasado año, anunció la creación de su nuevo equipo Superintelligence Labs, dirigido por expertos en la materia como Alexander Wang y Nat Friedman.

Junto a ello, Meta también compartió en ese momento sus previsiones para invertir "cientos de miles de millones de dólares" en computación, presentando nuevos centros de datos que tendrán una potencia superior al gigavatio y que estarán disponibles este año.

Ahora, siguiendo esta línea, el propio Zuckerberg ha anunciado una nueva iniciativa a la que se refiere como Meta Compute, con la que pretende reforzar sus planes de aumentar la infraestructura de IA, con la idea de construir "decenas de gigavatios esta década y cientos de gigavatios o más con el tiempo".

Así lo ha explicado el CEO de Meta en una publicación en Threads, donde ha subrayado que se trata de un proyecto relevante dado que influirá en la ventaja estratégica de la compañía, que se basará en la forma en la que diseñen, inviertan y se asocien para construir dicha infraestructura de IA.

Esta iniciativa Meta Compute estará dirigida por el director de Infraestructura Global del la compañía, Santosh Janardhan, y recién incorporado a Meta y exdirector ejecutivo de Safe Superintelligence, Daniel Gross. En el caso de Janardhan, se encargará de continuar liderando la arquitectura técnica, la pila de 'software', el programa de silicio, la productividad de desarrolladores y la construcción y operación de su flota y red global de centros de datos.

Por su parte, Gross dirigirá un nuevo grupo responsable de la estrategia de capacidad a largo plazo, así como de las asociaciones con proveedores, y llevará a acabo análisis de la industria, junto a la planificación y el modelado de negocios.

La iniciativa Meta Compute también estará supeditada a la nueva presidenta y vicepresidenta de Meta, Dina Powell McCormicl, que fue nombrada recientemente y que trabajará en la asociación con gobiernos y soberanos para "construir, implementar, invertir y financiar la infraestructura de Meta", como ha explicado Zuckerberg.

Como resultado de todos estos esfuerzos, el CEO de la tecnológica ha trasladado que su objetivo final es escalar Meta Compute y, con ello, poder ofrecer superinteligencia personal a "miles de millones de personas en todo el mundo".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Bélgica convoca el embajador iraní para protestar por la represión en las protestas y plantea sanciones

Bruselas expresa preocupación por el uso excesivo de la fuerza durante las recientes movilizaciones en Irán, denuncia detenciones sin fundamento y bloqueos digitales, y advierte posibles medidas adicionales junto a socios comunitarios tras los incidentes registrados

Bélgica convoca el embajador iraní

Delcy Rodríguez responde a Trump: "Aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en EEUU"

Tras la difusión de información errónea en redes sociales de Donald Trump, la mandataria venezolana critica la intervención extranjera, reafirma la autonomía del país y desafía la narrativa internacional tras la detención de Nicolás Maduro y la alteración política

Delcy Rodríguez responde a Trump:

Al menos 658 manifestantes han muerto desde el comienzo de las protestas en Irán, según IHRNGO

La organización Iran Human Rights alerta de cientos de víctimas y miles de detenidos en medio de violentos enfrentamientos tras el corte de Internet en Irán, mientras advierte sobre el riesgo inmediato de ejecuciones entre los arrestados

Al menos 658 manifestantes han

Asesinado el histórico líder nacionalista corso Alain Orsoni

Orsoni, figura clave del independentismo en Córcega y exdirigente del AC Ajaccio, fue atacado durante el sepelio de su madre ante familiares y allegados, según fuentes judiciales, que investigan el caso como crimen organizado

Asesinado el histórico líder nacionalista

VÍDEO: Trump se reunirá este jueves en la Casa Blanca con la opositora venezolana María Corina Machado

Donald Trump recibirá a María Corina Machado tras semanas de tensión por el premio Nobel de la Paz y la negativa del mandatario a respaldar su liderazgo después de la detención de Nicolás Maduro en una operación coordinada por Estados Unidos

VÍDEO: Trump se reunirá este