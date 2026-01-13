Médicos internistas destacan su "papel central" en el abordaje integral de las enfermedades infecciosas

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) han resaltado el "papel central" que tienen los profesionales de esta especialidad en el abordaje integral de los pacientes con enfermedades infecciosas, apuntando a su contribución "esencial" a la calidad asistencial, la eficiencia del Sistema Nacional de Salud (SNS) y la continuidad de los cuidados.

Según han señalado en un comunicado, la medicina interna ha sido y sigue siendo la especialidad que vertebra la atención hospitalaria de los pacientes con patología infecciosa, especialmente en aquellos casos caracterizados por la complejidad clínica, la comorbilidad, la edad avanzada o la coexistencia de múltiples procesos crónicos.

De este modo, los internistas son quienes asumen habitualmente la atención de la mayoría de las infecciones que llegan a hospitales, desde las más prevalentes hasta aquellas graves y complejas, integrando el manejo clínico, diagnóstico y terapéutico dentro de una visión global del paciente. Esta capacidad responde a una formación amplia y sólida, que constituye uno de los pilares fundamentales de la especialidad.

Asimismo, la SEMI ha puesto en valor la labor de numerosos internistas que, dentro de los servicios de Medicina Interna, desarrollan una dedicación específica al ámbito de las enfermedades infecciosas, contribuyendo de manera decisiva tanto a la asistencia clínica como a la docencia y la investigación. Este modelo ha demostrado ser eficaz y adaptativo en los hospitales del país, garantizando una atención de calidad sin fragmentar la responsabilidad clínica.

La sociedad médica ha defendido que se mantengan los modelos asistenciales que eviten la fragmentación de la atención hospitalaria y refuercen la figura del internista como referente clínico, lo que considera especialmente importante en un contexto marcado por el envejecimiento poblacional, el aumento de la pluripatología y la creciente complejidad de los pacientes ingresados.

La SEMI también ha opinado que cualquier cambio que se produzca en el sistema formativo y organizativo sanitario debe hacerse desde el el consenso, el rigor técnico y la evaluación de su impacto real sobre la asistencia, la docencia y la sostenibilidad del sistema. En este sentido, ha reiterado su disposición al diálogo institucional y a la colaboración con las administraciones sanitarias y el conjunto de sociedades científicas implicadas.

Por último, ha enfatizado su compromiso con la mejora continua de la atención a los pacientes con enfermedades infecciosas, desde una visión integradora, centrada en la persona y coherente con los principios que caracterizan a la Medicina Interna en el SNS.