Mbappé y Moleiro lideran el once ideal de EP Deportes de la jornada 19 de LaLiga EA Sports

La actuación del guardameta Odysseas Vlachodimos fue relevante a pesar de la derrota del Sevilla frente al RC Celta, ya que realizó seis paradas que evitaron 1,5 goles esperados, según consignó EP Deportes. El partido, que terminó con marcador de 0-1 por un penal convertido por Marcos Alonso, permitió que el portero griego destacara individualmente pese al resultado adverso. Esta actuación individual forma parte de la selección del once ideal de la jornada 19 de LaLiga EA Sports, elaborado por EP Deportes con datos estadísticos de Driblab.

De acuerdo con EP Deportes, Kylian Mbappé y Alberto Moleiro encabezan el listado de los jugadores más destacados de la jornada. Mbappé, delantero francés del Real Madrid, fue determinante en la victoria sobre el Athletic Club en San Mamés con un marcador de 0-3, contribuyendo con dos goles y una asistencia. Por su parte, el atacante español Alberto Moleiro del Villarreal tuvo una participación clave en el triunfo por 3-1 ante el Deportivo Alavés, logrando anotar un gol y asistir en otro tanto.

La elección del once ideal, publicada por EP Deportes, incluye a Odysseas Vlachodimos (Sevilla), Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Adrián de la Fuente (Levante), Daley Blind (Girona), Carlos Romero (RCD Espanyol), Dani Olmo (FC Barcelona), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Álex Baena (Atlético de Madrid), Jorge de Frutos (Rayo Vallecano), Kylian Mbappé (Real Madrid) y Alberto Moleiro (Villarreal). Cada uno de estos jugadores fue reconocido por sus rendimientos en los encuentros recientes.

Vlachodimos, tal como detalló EP Deportes, fue un factor decisivo para el Sevilla ante Celta, al repeler múltiples intentos de gol del adversario y solamente conceder el penal ejecutado por Marcos Alonso. Además, la publicación subrayó el rendimiento del lateral derecho Trent Alexander-Arnold, quien con el Real Madrid consiguió su mejor encuentro desde su llegada al club. Alexander-Arnold dio una asistencia, participó en 52 acciones con el balón, completó 32 pases, mandó siete centros al área y generó tres ocasiones de peligro.

En la zaga, Adrián de la Fuente del Levante contribuyó al empate 1-1 con el Espanyol mostrando solidez defensiva y capacidad de construcción desde atrás. El central actuó en 81 acciones, sumó 64 pases completados y generó dos ocasiones de ataque. Su labor defensiva también incluyó seis despejes, una intercepción, un bloqueo, dos recuperaciones y una entrada exitosa.

Daley Blind, central neerlandés del Girona, lideró la línea defensiva en la victoria ante Osasuna. Según reportó EP Deportes, Blind realizó cinco despejes, recuperó cinco balones, ejecutó cinco entradas, bloqueó un remate y superó a su marcador en ocho duelos, además de participar en 81 acciones con el esférico y completar 56 de 61 pases.

Carlos Romero, lateral izquierdo del RCD Espanyol, fue pieza fundamental en el empate con el Levante. Romero fue responsable del gol de su equipo y mostró participación ofensiva y defensiva con 61 acciones con balón, 30 pases correctos, un centro preciso y tres disparos, además de recuperar cuatro balones, despejar en tres ocasiones e imponerse en seis duelos individuales.

En el medio campo, Dani Olmo del FC Barcelona resultó clave para la remontada ante el Atlético de Madrid con una victoria de 3-1. Olmo marcó el segundo tanto, acumuló dos remates, 50 intervenciones con el balón, 28 pases, generó dos ocasiones y realizó un centro al área rival.

Eduardo Camavinga, mediocampista del Real Madrid, anotó uno de los goles en el triunfo sobre el Athletic Club, intervino en 67 acciones, completó 44 pases, recuperó siete balones y ganó 11 de los 12 duelos disputados, según lo publicado por EP Deportes.

Álex Baena, perteneciente al Atlético de Madrid, fue el autor del gol de su equipo en la derrota 3-1 frente al FC Barcelona. En ese encuentro, participó en 33 acciones con balón, completó nueve pases y realizó seis centros, también ejecutó dos regates y salió vencedor en cinco duelos uno contra uno.

Jorge de Frutos, extremo del Rayo Vallecano, sobresalió en la victoria del RCD Mallorca como visitante (2-1) con un gol, dos remates a puerta, 18 intervenciones, seis pases correctos de siete posibles y el 100% de acierto en regates, además de imponerse en cinco de ocho duelos, según reportó el medio.

En el ataque, Kylian Mbappé destacó como la figura de la jornada con sus dos goles y una asistencia frente al Athletic Club, cuatro remates, 48 acciones con balón y cuatro regates exitosos de siete intentos, de acuerdo con los datos presentados por EP Deportes.

Alberto Moleiro, figura ofensiva del Villarreal en el triunfo ante el Deportivo Alavés, obtuvo un gol, una asistencia, 38 intervenciones con balón, 21 pases y creó dos ocasiones claras, consolidando su presencia en el equipo ideal de la jornada.

El once elaborado por EP Deportes utilizando estadísticas de Driblab destaca la combinación de figuras consagradas con jugadores de gran rendimiento en sus respectivos equipos a lo largo de la jornada 19, incorporando aportes importantes tanto en la faceta ofensiva como defensiva.