Jessie Buckley predice el futuro de su hijo en este clip en primicia de Hamnet, la gran sorpresa de los Globos de Oro

El viernes 23 de enero llega a los cines Hamnet, la nueva película de Chloé Zhao. El filme dirigido por la oscarizada responsable de Nomadland, The Ride o Eternals llega a la salas tras convertirse en una de las grandes triunfadoras en la última edición de los Globos de Oro, donde se alzó con el premio a mejor película dramática y mejor actriz para Jessie Buckley por su interpretación de Agnes, la esposa de William Shakespeare.

Y precisamente ella, junto al hijo que da título al filme, Hamnet, encarnado por Jacobi Jupe, son los protagonistas de este clip en primicia para los lectores de Europa Press. Un pasaje en el que el personaje de Buckley, máxima favorita de cara a los Oscar cuyas nominaciones se conocerán el próximo 22 de enero, predice el futuro de su pequeño.

"Te veo a ti grande y muy fuerte. Y te veo en Londres trabajando con tu padre", dice Agnes mientras sujeta con cariño la mano de su hijo. "¿En el teatro, en el escenario?", pregunta el pequeño que sueña con ser "uno de los actores con espada" en las obras de su padre.

https://youtu.be/Ith7z6FzLe0?si=HpDAu-t8glorKXX4

"Año 1580, Inglaterra. El humilde profesor de latín William Shakespeare conoce a Agnes, una joven de espíritu libre, y ambos, totalmente embelesados el uno con el otro, inician una tórrida aventura que conduce a un matrimonio y tres hijos. Pero, mientras Will trabaja por forjarse una carrera en el teatro en la lejana Londres, Agnes debe lidiar en solitario con la vida doméstica. Cuando sucede una tragedia, el vínculo antaño inquebrantable de esta pareja se verá puesto a prueba, pero esa experiencia compartida sembrará la semilla de la creación de Hamlet, la intemporal obra maestra de Shakespeare", reza la sinopsis oficial del filme.

Basada en la galardonada novela homónima de Maggie O'Farrell, y con guión adapado de Zhao y la propia O'Farrell, junto a Buckley (La hija oscura) y Paul Mescal (Desconocidos), complean el reparto Hamnet la también nominada al Oscar Emily Watson (Rompiendo las olas), Joe Alwyn (The Brutalist).

El filme está producido por Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Sam Mendes y Steven Spielberg; y cuenta con la producción ejecutiva de Kristie Macosko Krieger, Laurie Borg y Zhao. El director de fotografía es Lukasz Zal, la diseñadora de producción es Fiona Crombie, el montaje corre a cargo de Chloé Zhao y Affonso Gonçlaves, la diseñadora de vestuario es Malgosia Turzanskay la música está compuesta por Max Richter.