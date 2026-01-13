El Sindicato de Técnicos de Enfermería confía en que la titulación de TCAE se actualice "más pronto que tarde"

La propuesta de incrementar a 2.000 horas la formación de los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) se encuentra en el centro de las negociaciones entre el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) y los ministerios implicados. Según consignó el medio que reporta sobre el avance de este proceso, la secretaria general del SAE, María Dolores Martínez, indicó que la organización espera que sus demandas sean asumidas en la próxima reforma del título, luego de que representantes de Educación y Sanidad reconocieran la urgencia de la actualización solicitada desde hace varios años.

El encuentro entre la delegación del sindicato—encabezada por Martínez, junto con Isabel Lozano, vicesecretaria y secretaria de organización y comunicación, y Daniel Torres, secretario de acción social—y las responsables ministeriales Esther Monterrubio y María Ángeles Martínez, se desarrolló con la intención de abordar el tiempo transcurrido sin que la Administración haya implementado los cambios prometidos, tal como informó el medio en base a un comunicado del SAE. En la reunión, los representantes ministeriales expusieron que se está trabajando en colaboración entre los ministerios de Sanidad y Educación para ultimar el borrador de un real decreto que contemple estas modificaciones y dé paso a su tramitación formal.

Según informó el medio, el SAE mantiene desde 2020 la reclamación de adecuar la formación de los TCAE a la realidad actual del sector sanitario, reclamando no solo la ampliación de las horas lectivas sino también la revisión del nivel de cualificación del colectivo. En palabras de Martínez, "mientras que los profesionales TCAE seguimos, en la medida de nuestras competencias formativas, adaptándonos a los cambios sanitarios y demandas de la población para garantizar una sanidad de calidad, la Administración ha mantenido demasiado tiempo paralizado nuestro crecimiento formativo y profesional, minusvalorando nuestro trabajo en la atención sanitaria y sociosanitaria".

El medio detalló que la formación actual de los TCAE permanece en 1.400 horas lectivas y la petición del sindicato es que esa cifra se eleve a 2.000, en línea con la evolución de las exigencias sanitarias y las responsabilidades que enfrentan estos profesionales en el sistema socio-sanitario español. Desde el sindicato declararon haber advertido que la formación se había quedado rezagada respecto a las transformaciones y nuevas demandas en la asistencia a la población.

Durante la reunión, los responsables de la Secretaría General de Formación Profesional y de la Subdirección General de Ordenación de la Formación Profesional remarcaron, según recogió la fuente, que reconocen la preocupación reiterada por parte del sindicato y afirmaron su voluntad de reflejar en el futuro decreto las reivindicaciones presentadas. El SAE, por su parte, expresó su expectativa y agradecimiento por el avance y reconoció el esfuerzo tanto de los ministerios como de Sanidad para avanzar hacia una solución que contemple la actualización de requisitos formativos.

En declaraciones atribuidas por el medio, María Dolores Martínez reiteró la posición de la organización sindical, asegurando que "apreciamos el esfuerzo que están realizando tanto ellos como Sanidad y nos mantenemos a la expectativa confiando en que más pronto que tarde la titulación del colectivo recoja nuestras demandas". De acuerdo con el medio, la tramitación del nuevo real decreto es la vía que han anunciado las autoridades para canalizar los cambios solicitados y subsanar el estancamiento formativo que denuncian los técnicos.

Las transformaciones previstas afectarían tanto la extensión de la formación como el reconocimiento profesional de los TCAE en el sector sanitario, un aspecto con repercusiones directas tanto para quienes ejercen la profesión como para la calidad asistencial del sistema. Según recalcó el sindicato en el comunicado reproducido por el medio, el compromiso adquirido hace cuatro años por la Administración para actualizar la formación sigue sin materializarse, lo que ha motivado la insistencia reiterada del gremio y el seguimiento estrecho de los pasos que den tanto Sanidad como Educación en este ámbito.

El medio relató que el sindicato considera imprescindible que se materialice la revisión, argumentando la creciente necesidad de corresponder a las funciones y competencias asumidas por los TCAE en los diferentes entornos donde prestan servicios. La actualización pendiente no solo busca equiparar la formación lectiva con la de otros perfiles relacionados, sino también elevar el nivel de cualificación para adecuarlo a las exigencias profesionales actuales y futuras. Desde el SAE insisten en que solo con esa actualización será posible responder adecuadamente a los retos del sector y mejorar tanto las condiciones laborales como la atención prestada.