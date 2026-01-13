El juez del Distrito Sur de Nueva York rechaza incorporar a un abogado al equipo legal de Maduro

El juez federal estadounidense Alvin Hellerstein ha rechazado este lunes incorporar al abogado Bruce Fein a la defensa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que permanece encarcelado en Nueva York, desde que el pasado 3 de enero fuese capturado junto a su mujer, Cilia Flores, en un ataque del Ejército de Estados Unidos en Caracas.

Así lo recoge un escrito del magistrado difundido en redes sociales en respuesta a una solicitud de Fein que "no tiene base legal", según ha considerado el juez.

"Fein basa su solicitud en la información recibida de personas anónimas que, según afirma en una respuesta sin juramento, son creíbles y pertenecen al círculo íntimo o la familia de Maduro", señala el magistrado en una orden que esgrime que "las personas anónimas no pueden nombrar abogados; solo el acusado puede hacerlo".

Al hilo, Hellerstein no ha visto motivación suficiente para llevar al dirigente venezolano ante el "tribunal para preguntarle a puerta cerrada si desea añadir a Fein a su equipo de defensa, como solicita" el letrado.

"Si Maduro desea contratar a Fein, puede hacerlo. Fein no puede nombrarse a sí mismo para representar a Maduro", ha zanjado el juez, después de que Fein, exsubsecretario del Departamento de Justicia durante el mandato de Ronald Reagan, solicitara participar en el equipo legal del depuesto presidente de Venezuela.

La principal objeción a la incorporación de Fein ha venido del reconocido penalista Barry Pollack, contratado por Maduro como su abogado defensor y quien solicitó la semana pasada al juez Hellerstein que negara la petición de Fein, alegando que su cliente aseguró no conocerlo ni haberlo autorizado a actuar en su nombre.

El presidente venezolano, que se ha declarado inocente en su primera audiencia ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, deberá comparecer nuevamente el 17 de marzo ante el juez Hellerstein, de 92 años y confirmado en el puesto en 1998, durante el mandato de Bill Clinton.

El mandatario venezolano está acusado de cargos de conspiración narco-terrorista, según el pliego de cargos, que cita el Título 21 Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos. El pliego recoge también un cargo de "fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada". En concreto se refiere a la posesión de cinco kilogramos de una sustancia con una cantidad detectable de cocaína.

Asimismo está acusado de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras o artefactos destructivos y conspiración para posesión de ametralladoras o artefactos destructivos.