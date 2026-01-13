El abogado de Antonio Tejado explica por qué han citado como testigos en el juicio a sus hermanos y a Samara Terrón

La defensa legal de Antonio Tejado considera que el testimonio de sus familiares directos y de su pareja actual podría desempeñar una función relevante en el esclarecimiento de los hechos por los que se le investiga. Según detalló el medio Europa Press, el abogado Fernando Velo solicitó al Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla la comparecencia como testigos de los hermanos de Tejado, Chema y Juan Carlos, y de Samara Terrón, pareja de Tejado, para aportar su versión en el juicio por el robo con violencia cometido en la residencia de la cantante María del Monte e Inmaculada Casal la madrugada del 24 de agosto de 2023.

El representante legal de Tejado presentó el pasado 7 de enero un escrito de defensa argumentando la inocencia de su cliente e instando a la absolución total de toda responsabilidad en el asalto donde se sustrajo una colección de joyas y relojes de alta gama, junto con una suma considerable de dinero en efectivo. Europa Press informó que Velo rechaza toda alegación que relacione a Tejado con la supuesta obtención y transmisión de información clave a la banda, liderada por Arseny Garybian "el ruso", con el objetivo de facilitar el atraco.

La acusación sostiene que Tejado habría intervenido como autor intelectual del robo, mientras que la Fiscalía pide una pena de hasta 30 años de prisión. La defensa, en cambio, enfatiza la necesidad de que personas próximas al acusado testifiquen sobre los hechos y circunstancias expuestas en el escrito de defensa. Según el abogado, Chema y Juan Carlos Tejado, así como Samara Terrón, podrían aportar información directa relacionada con elementos sustanciales del caso. El medio Europa Press especificó que la defensa busca que los testimonios aporten claridad y contribuyan a la argumentación de inocencia, si bien el letrado reconoce que no puede anticipar el contenido exacto de las declaraciones. "No puedo decir qué van a decir los testigos, pero cada uno va por tener conocimientos directos de una serie de circunstancias que ya digo, se han expuesto en el escrito de defensa y que se verán en el momento del juicio. Yo desconozco qué va a decir cada testigo, claro, pero aclararán lo que ellos de manera directa hayan tenido conocimiento", expresó Velo a Europa Press.

El abogado también denunció, en declaraciones recogidas por Europa Press, presuntas vulneraciones de derechos fundamentales durante la investigación. Señaló irregularidades en las escuchas telefónicas realizadas durante la instrucción y en el registro domiciliario que tuvo lugar antes de la detención de Tejado en febrero de 2024. Para la defensa, la inviolabilidad del domicilio y la legalidad de las intervenciones telefónicas y los seguimientos aparecen como ejes centrales de sus alegaciones y han sido incluidos en la denuncia formalizada ante el juzgado, anticipando que estos aspectos también serán abordados en el juicio oral.

Europa Press puntualizó que la colección robada pertenecía a la artista María del Monte y su esposa, Inmaculada Casal, quienes fueron víctimas del asalto violento en su domicilio, momento en el que se sustrajeron joyas, relojes exclusivos y una notable cantidad de dinero. La investigación identificó a Arseny Garybian como presunto líder de la banda, encontrándose Tejado en el centro de las pesquisas debido, entre otros factores, a su proximidad con las víctimas y a las sospechas en torno a la posible filtración de información interna sobre la vivienda.

Según detalló Europa Press, tras la presentación del escrito de defensa y la petición de absolución, el abogado Velo subrayó que "Consideramos que Antonio Tejado es totalmente inocente y para eso formulamos escrito de defensa, un trámite previsto legalmente. Hay que hacerlo en un plazo exponiendo nuestras conclusiones de defensa. Y hemos propuesto por la que consideramos que puede arrojar luz sobre lo sucedido, como las testificales que hemos considerado oportunas, hemos denunciado también a su vez la vulneración de algunos derechos fundamentales y bueno, la declaración de los agentes que han intervenido, todo lo que hemos considerado oportuno. La inviolabilidad del domicilio de Antonio, las escuchas telefónicas, el seguimiento... Todo eso se ha denunciado por considerar que existen algunas vulneraciones y por lo tanto habría que ponerlo de manifiesto en este momento procesal y se hará también en el juicio oral".

El procedimiento continúa pendiente de que la Justicia establezca la fecha del juicio, donde se evaluarán tanto las pruebas presentadas por la acusación como los testimonios y alegatos de la defensa. De acuerdo con Europa Press, la estrategia del abogado de Tejado se sostiene en la presentación de estos familiares y allegados, junto con la denuncia de presuntas irregularidades procesales, con la expectativa de influir en la resolución del tribunal respecto a la responsabilidad penal de su cliente.