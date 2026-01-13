Agencias

David Rodríguez, silencio absoluto tras vencer su guerra abierta con la madre de Anabel Pantoja estas Navidades

Anabel Pantoja ha vivido una de las Navidades más agridulces de su vida. Y es que dejando claro que su relación ha llegado a un punto de no retorno y sin disimular que ya no soporta coincidir siquiera con su 'suegra' Merchi Bernal -con la que no se hablaría desde que la pequeña Alma ingresó de urgencia en un hospital de Gran Canaria en enero de 2025 con apenas un mes y medio de vida-, David Rodríguez hizo elegir a la influencer entre pasar las fechas más entrañables del año con él o con su madre.

Haciendo malabares para poder estar con ambos, Anabel disfrutó de la Nochebuena y la Navidad en Córdoba junto a la familia de su novio, aunque tanto antes como después viajó a Sevilla para ver a su madre y que la ex de Bernardo Pantoja pudiese disfrutar de su nieta a pesar de su guerra abierta contra el fisioterapeuta.

En Nochevieja, la creadora de contenido y el cordobés volaban a Gran Canaria para despedir el año en compañía de unos amigos en su residencia de Arguineguín. Días en los que Anabel vivió un emotivo reencuentro familiar con sus tíos Isabel y Agustín Pantoja, y en el que una vez más destacó la ausencia de David, del que la tonadillera no querría saber nada desde que le acompañó como masajista en su gira por América a princpios de 2023.

Tras dar la bienvenida a 2026 con su novio y su pequeña, y vivir con ellos su "día favorito del año", el día de Reyes, Anabel hacía un guiño a su madre confesando en redes sociales que la echa mucho de menos y lo importante que es para ella, dejando claro que su relación con Merchi no se ha visto afectada por su enfrentamiento con David.

Al margen de esta complicada sitiuación familiar, la pareja sigue a la espera de que la Justicia se pronuncie sobre su investigación por un presunto delito de maltrato infantil a su hija Alma por las lesiones que presentaba la bebé cuando fue hospitalizada de urgencia en el Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria y pasó dos semanas en la Unidad de Medicina Intensiva. Un año después la jueza todavía no se ha pronunciado públicamente sobre el asunto, aunque se especula con que este retraso en el auto implicaría que tanto Anabel como David se sentarán en el banquillo para declarar ante el juez.

De ahí la seriedad del fisioterapeuta a su llegada a Sevilla para retomar sus compromisos laborales tras haber pasado los primeros días de 2026 en Las Palmas con su novia y su hija Alma. Esquivo, David no ha revelado ningún detalle sobre cómo han pasado las Navidades, dejando en el aire en qué punto está su relación con Merchi y si es cierto que hizo a Anabel escoger entre él y su madre. Caminando a toda velocidad por el aeropuerto, el cordobés tampoco ha querido decir nada sobre si han recibido alguna noticia sobre la investigación judicial un año después del ingreso de su pequeña.

