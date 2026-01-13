(Crónica) El Athletic evita la debacle en León y la Real Sociedad elimina en los penaltis a Osasuna

Miguel Bañuz y Unai Marrero se destacaron en sus respectivos arcos durante las prórrogas y los penaltis en una jornada de Copa del Rey marcada por finales intensos. Según informó Europa Press, tanto el Athletic Club como la Real Sociedad aseguraron su pase a cuartos de final tras partidos que necesitaron tiempo extra y definiciones desde los once metros. En León, el visitante forzó la prórroga frente a la Cultural y Deportiva Leonesa y terminó imponiéndose 3-4, mientras que en San Sebastián, la Real Sociedad remontó un 0-2 ante Osasuna y consiguió el boleto en la tanda de penaltis por 4-3 tras el empate a dos goles.

De acuerdo con Europa Press, el Athletic enfrentó un partido complicado en el estadio Reino de León, en el que debió jugar con un futbolista menos tras la expulsión de Aitor Paredes en el minuto 56. A pesar de esta desventaja, el equipo dirigido por Ernesto Valverde resistió los ataques de la Cultural y Deportiva Leonesa y selló su clasificación en una prórroga llena de giros, donde finalmente un penal convertido por Unai Gómez en el minuto 104 marcó la diferencia.

El primer tiempo presentó una secuencia constante de goles. La Cultural abrió el marcador en el minuto 16 con un remate de Iván Calero. Gorka Guruzeta empató diez minutos después, aunque poco duró la igualdad. Calero puso el 2-1 casi de inmediato, tras revisión del VAR. El empate no tardó en llegar nuevamente, esta vez también por medio de Guruzeta, aprovechando un fallo en la salida del balón del cuadro leonés. La dinámica ofensiva persistió y Rubén Sobrino adelantó otra vez al local al transformar un penal señalado por mano de Dani Vivian, llegando así al descanso con un 3-2 favorable a la 'Cultu'.

Durante la segunda mitad, Óscar Sancet logró igualar el marcador con otro penal, después de una entrada de Víctor García a Nico Williams. Fue entonces que la expulsión de Paredes por una expresión dirigida a Hernández Hernández modificó el despliegue táctico del Athletic Club, que se replegó en defensa y esperó su oportunidad. Europa Press detalló que la paciencia de la Cultural no se tradujo en goles, ya que el equipo vasco cerró espacios hasta forzar la prórroga.

En el tiempo extra, Yayo creyó dar la clasificación a los leoneses con un gol que no subió al marcador porque el árbitro sancionó interferencia de Manu Justo. El Athletic recurrió entonces a las acciones individuales y en una jugada dentro del área, Yayo cometió falta sobre Nico Williams, lo que permitió a Unai Gómez ejecutar un penal a ras de césped, imposible para el portero local. Así, el gol sentenció el pase de los dirigidos por Valverde, según reportó Europa Press.

Mientras tanto, en el Reale Arena, Osasuna tomó la delantera rápidamente frente a la Real Sociedad. Jon Moncayola marcó el primer tanto con un potente disparo desde la frontal en el minuto 4. Pocos minutos después, un autogol de Mikel Oyarzabal puso el 0-2. Según Europa Press, la Real Sociedad intensificó la presión tras el golpe, generando varias oportunidades antes del descanso, aunque sin éxito ante la defensa navarra.

En la segunda parte, el guardameta Marrero se lució con una intervención sobre Raúl García, manteniendo vivas las opciones donostiarras. Beñat Turrientes acercó a su equipo con un disparo desde fuera del área, estableciendo el 1-2 a falta de un cuarto de hora para el final. El medio digital consignó que, pese a la insistencia local y un gol anulado a Duje Caleta-Car por fuera de juego, el empate llegó en la agonía del partido: Igor Zubeldia aprovechó un rebote dentro del área en el minuto 92 y forzó la prórroga.

Ya en tiempo extra, Pellegrino Matarazzo realizó un cambio inesperado, retirando del campo a Orri Oskarsson poco después de ingresarlo. Ambos equipos tuvieron ocasiones, incluyendo un remate al travesaño de Ante Budimir y un penal fallado por Oyarzabal, cuyo tiro fue detenido por Aitor Fernández, según detalló Europa Press.

El desenlace llegó en la serie de penaltis. Oyarzabal, Budimir y Gonçalo Guedes acertaron sus disparos para la Real Sociedad y Osasuna. Unai Marrero, arquero local, atajó el penal de Moncayola y, tras los aciertos de Soler, Torró, Sergio Gómez y Javi Galán, todo quedó pendiente de Zakharyan, quien falló al enviar el balón por encima del larguero. Marrero detuvo después el intento de Alejandro Catena, asegurando el pase para la Real Sociedad y confirmándose como el protagonista de la definición.

Europa Press puntualizó que estos resultados dejan configurados dos cuartos de final con presencia de equipos vascos que alcanzaron la instancia tras superar encuentros con constantes alternancias, donde la prórroga y los penaltis resultaron determinantes. Los duelos dejaron en evidencia el dramatismo que ofrece la Copa del Rey en su ronda de octavos, con equipos dispuestos a exprimir al máximo cada oportunidad para seguir en competencia.