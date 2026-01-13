Crónica del Deportivo de La Coruña - Atlético de Madrid: 0-1

El Atlético de Madrid se ha clasificado este martes para los cuartos de final en la Copa del Rey MAPFRE gracias a su triunfo por 0-1 en su visita al RC Deportivo de La Coruña, sellado con un golazo del francés Antoine Griezmann mediada la segunda parte de un encuentro que se le estaba enrevesando a los colchoneros.

En el Estadio Abanca Riazor, los visitantes empezaron bien y Julián Álvarez lo demostró en el minuto 3 con un cabezazo tras un centro de Antoine Griezmann, pero sin incordios para el guardameta rival. Impuso más afán el Atlético y su primera gran ocasión de gol llegó al cuarto de hora, con cambio de banda incluido y donde Álex Baena pasó a Matteo Ruggeri.

Asomado a labores de ataque, el lateral izquierdo conectó de primeras un derechazo que se estrelló a media altura en el poste más alejado. Sin embargo, con Marcos Llorente y Johnny Cardoso llevando la manija en la línea medular rojiblanca, todo se espesó; tampoco brillaban arriba Baena, Griezmann ni la 'Araña' Álvarez, hombres de peso en LaLiga EA Sports.

Sin el renqueante Pablo Barrios en el once titular y sin el lesionado Koke Resurrección en la convocatoria, y también ausentes Conor Gallagher y Giacomo Raspadori por estar a punto de irse del club, pocas alternativas tenía Diego Pablo Simeone para su centro del campo. Y en ese escenario se empezó a sentir cómodo del Deportivo, que a la media hora rondó el gol.

Después de un arreón por la banda derecha de David Mella, éste centró al corazón del área rival y Zaka Eddahchouri, habiéndose adelantado a los centrales, puso a prueba con un cabezazo la colocación de Juan Musso en la portería del Atlético. Tardó bastante en llegar la réplica, pero fue con cuatro oportunidades de diversa factura cerca del descanso.

Primero fue una falta directa que Álvarez mandó al lateral de la red, luego un pase filtrado de Griezmann para la 'Araña' y que sobre la línea de fondo remató forzado desde el costado derecho, más tarde un zurdazo del propio Griezmann que atrapó Germán Parreño en dos tiempos y por último otro zurdazo lejano del 'Principito' que se estrelló en el larguero.

Al regreso de vestuarios, el Dépor generó peligro de forma embarullada y remate final de Eddahchouri, pero que Musso desde el suelo resguardó con el pecho tras un rebote. Para intentar cambiar esa dinámica, el 'Cholo' Simeone hizo tres sustituciones en el 58'. Baena y Álvarez fueron de los 'damnificados' y entró Thiago Almada en compañía de Alexander Sorloth.

ALMADA Y SORLOTH PARA MODIFICAR EL PLAN

Entre el '11' y el '9' crearon rápidamente un ataque que dio frutos, provocando una falta junto a la corona del área y que Griezmann convirtió en el 0-1 cuando transcurría el minuto 61; golazo del 'Principito', con zurdazo a la escuadra, y celebración enarbolando el brazaleta al viento.

Al rescate local, Antonio Hidalgo sacó a la perla del Polvorín, que parece objeto de deseo de clubes más poderosos. Y tras un parón por un choque entre Griezmann y Parreño, el equipo coruñés se animó. Como aviso, el mismo Yeremay Hernández esquivó en el extremo derecho a Dávid Hancko y su centro al área no lo cabeceó Samuele Mulattieri por los pelos.

Literalmente fue debido a la melena rubia de Llorente, que despejó la pelota con lo justo a córner; y en ese mismo saque de esquina, Mulattieri remató alto de cabeza en posición franca. Previendo quizá una prórroga, el 'Cholo' cambió a su hijo Giuliano en el 84' por el central Josema Giménez.

La clara misión del uruguayo era la de achicar espacios y, si acaso, lanzar algún contragolpe. Sin concreción del Dépor en varios ataques, el Atleti sí que tuvo una contra guiada por Almada y que Griezmann culminó con dificultad, ante una buena salida de Parreño a ras de césped. Y hubo otro estirón más de los visitantes, que en el córner zanjaron todo.

El reloj se agotó después de siete minutos de añadido, como contraste a la nula prolongación del primer tiempo, y los pupilos del 'Cholo' pasaron a la siguiente ronda de esta Copa del Rey que puede ser camino hacia una alegría a final de curso, algo que enmiende su reciente eliminación en la Supercopa de España y su discreta travesía en Primera División.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: DEPORTIVO DE LA CORUÑA, 0 - ATLÉTICO DE MADRID, 1 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

DEPORTIVO DE LA CORUÑA: Parreño; Altimira, Noubi, Barcia, Quagliata; Mella (Cruz, min.58), Jurado, Patiño (Nsongo, min.84), Herrera (Mulattieri, min.58); Soriano (Yeremay, min.66) y Eddahchouri (Carrillo, min.66).

ATLÉTICO DE MADRID: Musso; Molina (Barrios, min.58), Pubill, Hancko, Ruggeri; G. Simeone (Giménez, min.84), Llorente, Cardoso, Baena (Almada, min.58); Griezmann y Julián Álvarez (Sorloth, min.58).

--GOL:

0-1, min.61: Griezmann.

--ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C.Vasco). Sin amonestaciones.

--ESTADIO: Abanca Riazor.