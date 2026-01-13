Aumentan a cuatro los muertos por un ataque del Ejército de Rusia contra las afueras de Járkov, Ucrania

El distrito de Shevchenkivski, en los alrededores de Járkov, ha registrado un nuevo episodio de violencia tras el impacto de un dron en un ambulatorio pediátrico, lo que desató un incendio dentro del centro sanitario, según informaron autoridades locales. Este hecho forma parte del ataque realizado este martes por el Ejército de Rusia en las afueras de la ciudad ucraniana, ofensiva que ha dejado al menos cuatro víctimas mortales y seis personas heridas, conforme a los reportes oficiales.

De acuerdo con el medio, el gobernador de la provincia de Járkov, Oleg Sinegubov, confirmó a través de Telegram que el balance actualizado del ataque eleva a cuatro el número de fallecidos, además de los seis heridos ya mencionados. Sinegubov también informó de un segundo incidente en el distrito de Shevchenkivski donde tuvo lugar otro ataque con dron, aunque, en este caso, no se han registrado víctimas.

Por su parte, el alcalde de Járkov, Igor Terejov, detalló que un dron tipo Shahed —de fabricación iraní— impactó directamente contra el centro de atención pediátrica y fue grabado en el momento del ataque. Tras la explosión se inició un incendio cuyas consecuencias y daños materiales aún se están evaluando, señalaron las autoridades en los comunicados recogidos por el medio informativo.

La provincia de Járkov y su capital homónima han sido repetidamente atacadas desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022, reportó el mismo medio. Tan solo diez días antes de este ataque, otro bombardeo en la ciudad causó la muerte de un niño de tres años y dejó a otras treinta personas heridas. En esa oportunidad, las autoridades rusas negaron la responsabilidad sobre el bombardeo y responsabilizaron a la detonación de munición ucraniana almacenada en un edificio de los hechos ocurridos, según consignó la fuente.

El impacto en instalaciones médicas y civiles ha formado parte recurrente de la escalada bélica en la región, con consecuencias directas sobre la población local y la infraestructura sanitaria. Los ataques con drones, en particular, han representado un riesgo creciente, destacándose la utilización de aeronaves no tripuladas de origen extranjero en el conflicto, como refirió el alcalde Terejov en la mención específica al modelo Shahed empleado en la pasada jornada.

Las autoridades continúan evaluando los daños y el estado de los heridos mientras permanece la alerta ante nuevos ataques en regiones cercanas a Járkov. Según los comunicados recogidos por la prensa, los equipos de emergencia han trabajado para extinguir el fuego provocado por el impacto en el centro pediátrico y han iniciado tareas de asistencia a los afectados, en un contexto de gran tensión y preocupación entre los residentes y responsables locales.