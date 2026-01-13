Albares afirma que este lunes se han liberado tres nuevos presos españoles en Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado que este lunes se han liberado tres nuevos presos españoles encarcelados en prisiones de Venezuela.

Así lo ha dicho en una entrevista de este martes en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, donde ha señalado que estos tres reclusos se unen al grupo de cinco liberados el jueves pasado y que ya está en España.

De los tres presos liberados, ha explicado que uno de ellos ha decidido mantenerse en Venezuela por su propia voluntad, otra ha decidido volar y lo hará este martes y la otra ciudadana está pensando si prefiere quedarse en Venezuela o regresar a España, "como estamos ofreciéndole a todos los que son liberados".