Agencias

Albares afirma que este lunes se han liberado tres nuevos presos españoles en Venezuela

Guardar

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado que este lunes se han liberado tres nuevos presos españoles encarcelados en prisiones de Venezuela.

Así lo ha dicho en una entrevista de este martes en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, donde ha señalado que estos tres reclusos se unen al grupo de cinco liberados el jueves pasado y que ya está en España.

De los tres presos liberados, ha explicado que uno de ellos ha decidido mantenerse en Venezuela por su propia voluntad, otra ha decidido volar y lo hará este martes y la otra ciudadana está pensando si prefiere quedarse en Venezuela o regresar a España, "como estamos ofreciéndole a todos los que son liberados".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Líderes europeos condenan la represión de las fuerzas iraníes en las protestas antigubernamentales

Mandatarios de varios países demandan frenar el uso excesivo de la fuerza frente a la oleada de manifestaciones iniciadas por el empeoramiento económico, exigen respeto a la libertad de expresión y reclaman la liberación de detenidos según comunicados oficiales

Líderes europeos condenan la represión

El Real Madrid pone fin "de mutuo acuerdo" a la etapa de Xabi Alonso como entrenador

Tras perder la final contra el FC Barcelona, el club blanco anuncia el cierre de ciclo bajo la dirección de Xabi Alonso, afirmando que ambas partes llegaron a un entendimiento para no continuar su proyecto juntos

El Real Madrid pone fin

Pérez-Reverte acusa a la RAE de Muñoz Machado de doblegarse ante la presión externa: "Talibanes del todo vale"

El escritor y académico sostiene que la institución atraviesa una crisis interna, acusando a su dirección de ceder frente a intereses políticos y mediáticos, lo que debilita la posición de expertos literarios y pone en riesgo la autoridad histórica del organismo

Pérez-Reverte acusa a la RAE

Asemesa manifiesta la falta de sensibilidad de la UE con la aceituna de mesa en el acuerdo UE-Mercosur

La principal organización exportadora advierte que el pacto comercial entre la Unión Europea y Mercosur representa un riesgo para la industria, reclamando acciones inmediatas para impedir una pérdida de competitividad y frenar el impacto negativo en miles de empleos rurales

Asemesa manifiesta la falta de

La galería Ansorena nombra a Alfonso Mato Yllera como nuevo director general

El Consejo de Administración eligió a un ejecutivo con amplia trayectoria financiera internacional para liderar la histórica casa de arte y joyería, destacando su experiencia y visión estratégica para impulsar un ambicioso proceso de transformación y continuidad familiar

La galería Ansorena nombra a