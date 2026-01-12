WhatsApp trabaja en cuentas secundarias y opciones de control parental para administrar cómo interactúan los menores

Tras el análisis de la versión beta para Android 2.26.1.30, se detectó que WhatsApp incluirá la posibilidad de crear cuentas secundarias con restricciones, destinadas al uso de menores y vinculadas directamente a perfiles de adultos responsables. Según detalló WaBetaInfo, estos perfiles principales permitirán a padres y tutores establecer restricciones y supervisar la actividad, lo que representa un cambio en la administración de la privacidad y la seguridad infantil dentro de la aplicación de mensajería instantánea.

El medio especializado WaBetaInfo informó que las nuevas funciones permitirán a los responsables limitar tanto las llamadas como los mensajes que pueden intercambiar los menores, circunscribiendo la interacción a los contactos almacenados en el dispositivo. Además, los adultos podrán acceder a los ajustes de privacidad y recibir informes o notificaciones sobre la actividad de estos usuarios jóvenes, aunque sin acceso al contenido de los mensajes, que continuará bajo la protección del cifrado de extremo a extremo.

Actualmente, las normas de WhatsApp establecen que los usuarios han de tener al menos 13 años en la Unión Europea para acceder a sus servicios. Asimismo, en otros países, la edad mínima requerirá adaptarse a la legislación nacional o, alternativamente, a la autorización expresa de los padres o tutores legales, según publicaron los términos oficiales. Sin embargo, la implementación de estas cuentas secundarias responde a la necesidad de otorgar a los adultos mecanismos efectivos de supervisión, ante el uso que hacen los menores de esta plataforma.

Explicó WaBetaInfo que las futuras cuentas podrán gestionarse a través de un enlace dedicado, lo que facilitará a los tutores el control sin infringir la privacidad de las conversaciones. El sistema propone una administración compartida en la que los padres reciben información relevante sobre la utilización del servicio por parte de los menores, mientras se mantiene intacto el cifrado de extremo a extremo, eximiendo el acceso al contenido específico de los chats.

De acuerdo con la información publicada por WaBetaInfo, la funcionalidad en desarrollo contempla que los padres tengan una vista general de la actividad, con limitaciones claras sobre la manipulación y acceso directo a los mensajes enviados o recibidos por los menores. Así, WhatsApp pretende encontrar un equilibrio entre seguridad y privacidad, permitiendo la intervención de los adultos responsables, sin vulnerar la confidencialidad garantizada a todos los usuarios por la compañía propietaria, Meta.

Estas funciones aún se encuentran en etapa de desarrollo y solo han sido identificadas por el momento en la versión beta mencionada para el sistema operativo Android. El medio WaBetaInfo remarcó que su disponibilidad definitiva dependerá de futuras actualizaciones y evaluaciones por parte de la empresa, orientadas a mejorar la experiencia y seguridad de los usuarios adolescentes, reafirmando el compromiso de la aplicación con la protección de los menores que utilizan este tipo de servicios digitales.