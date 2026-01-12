Simeone: "Pido disculpas, no perdón, a Florentino Pérez y a Vinícius por el episodio de la Supercopa"

La polémica generada por la actitud de Diego Pablo Simeone durante las semifinales de la Supercopa de España sigue produciendo repercusiones dentro y fuera de los equipos implicados. El entrenador del Atlético de Madrid, en la previa del cruce copero ante el Deportivo de La Coruña, abordó públicamente su reciente conducta y asumió su responsabilidad en los hechos que desataron críticas desde distintos sectores del fútbol español, incluyendo la dirigencia y jugadores del Real Madrid, así como figuras de su propio entorno técnico. Según informó el medio, durante la rueda de prensa Simeone se refirió tanto al presidente del club rival, Florentino Pérez, como al futbolista Vinícius Júnior, ofreciendo sus excusas por los incidentes ocurridos en el enfrentamiento más reciente.

De acuerdo con lo que consignó el medio, el entrenador argentino manifestó de manera explícita: "Me gustaría pedirle disculpas al señor Florentino (Pérez) y también al señor Vinícius por el episodio. Obviamente, no está bien de mi parte ponerme en ese lugar y acepto que no estuve bien". Este gesto se relaciona con el cruce tenso entre Simeone y Vinícius durante la semifinal de la Supercopa, en un contexto donde ambos protagonizaron una discusión que no pasó inadvertida para las cámaras y el público presente.

Durante ese partido, las plataformas televisivas captaron imágenes en las que Simeone, dirigiéndose a Vinícius, pronunció la frase "Florentino te va a echar", lo que contribuyó a elevar el nivel de tensión en el campo, según lo relatado por la fuente original. Posteriormente, cuando Xabi Alonso decidió sustituir a Vinícius, el entrenador rojiblanco subrayó la reacción del público ante la salida del jugador, comentario a su vez criticado por el técnico vasco, quien lo calificó de conducta que no representa el ejemplo de un buen deportista, según publicó el medio. "Eso no es ejemplo de buen deportista. Para mí, no todo vale, hay que tener respeto y todo lo que pasa en el campo tiene un límite", declaró Xabi Alonso en su valoración.

El medio añadió que, durante esa conferencia, Simeone evitó entrar en la polémica en torno al sorteo de la Copa del Rey y el cruce entre equipos recién participantes de la Supercopa y conjuntos de escalafón inferior. El técnico argentino indicó que los entrenadores no deciden ante qué rivales competir, limitándose a la preparación y al rendimiento deportivo. "No influimos en absolutamente nada de lo que podamos decir, nos dicen de jugar contra quien tenemos que jugar y ahí estamos, intentando hacer lo mejor posible desde el lugar que tenemos para lo que es importante que es nuestro equipo", explicó Simeone ante los periodistas, según detalló la fuente.

El partido de octavos de final ante el Deportivo de La Coruña acapara la atención de Simeone y su plantel, que perciben en el conjunto gallego a un rival con fuerte capacidad de contraataque, en palabras del propio entrenador, según reseñó el medio. El técnico rojiblanco destacó la dificultad del desafío por delante, considerando que el Deportivo eliminó al Mallorca en la ronda anterior, un equipo caracterizado por su rigor competitivo. "Nos encontraremos con un partido duro, difícil, en un campo muy bonito", apuntó Simeone, valorando la valentía del próximo adversario.

Respecto a la disponibilidad de futbolistas para este encuentro, el entrenador confirmó que podrá contar con el defensor uruguayo José María Giménez, quien atraviesa un buen momento en los entrenamientos y se incorpora tras una fase de recuperación. A la vez, Simeone ensalzó la competencia interna en su plantilla, subrayando el desempeño de Marc Pubill y la necesidad de que todos los jugadores se mantengan en un nivel elevado, tal como consignó el medio. "Saben de la competencia que tienen internamente y será mejor para el equipo elevar esa competencia para que cualquiera que pueda hacerlo, cuando le toque, esté en un buen nivel", expresó.

En la misma línea, Simeone comentó el aporte de Thiago Almada, cuyo rendimiento se ha destacado en los recientes compromisos. Recordó la acción en que el jugador asistió a Julián en la jugada final del partido pasado, subrayando la importancia de su visión de juego para el grupo. "Es un chico que juega muy bien, que tiene características como que se vieron en el final del partido del otro día. Tiene esa posibilidad de tener visión de juego y asistir, como asistió ahí a Julián en la última jugada del partido. Está claro de que lo necesitamos de la mejor manera", indicó Simeone en la misma comparecencia de prensa reproducida por el medio.

En el plano personal, el técnico aseguró que siempre ha sentido una gran responsabilidad al frente del Atlético de Madrid, responsabilidad que crece con el tiempo transcurrido en el club. A pesar de la presión, sostuvo que permanece enfocado en los objetivos y en el proceso requerido para alcanzarlos. "Se eleva por el tiempo que tengo aquí en el club, pero no me saca de foco", afirmó Simeone al ser consultado sobre la exigencia de su cargo, matizando sus declaraciones con una referencia clara a la determinación de mantenerse al frente del equipo mientras cuente con las energías necesarias para ello. "Sé para dónde quiero ir y no tengo ninguna duda que no voy a parar hasta que las energías se me acaben", puntualizó, según recogió el medio.

Al abordar la final de la Supercopa de España, celebrada el pasado domingo, Simeone mencionó el desarrollo del encuentro entre Real Madrid y Barcelona, subrayando la capacidad competitiva del conjunto blanco, que dispuso de oportunidades para igualar el marcador en los minutos finales. También resaltó el momento actual del Barcelona, destacando la solidez del proyecto deportivo dirigido por su entrenador y el aporte de los jugadores al éxito reciente en las competiciones disputadas. "Siempre compiten como estamos acostumbrados a ver y el Barcelona está en un momento muy bueno, con grandes jugadores, un entrenador que tiene las ideas clarísimas. El equipo va detrás de una idea de juego muy buena y les están dando un resultado en los trofeos que están ganando", declaró Simeone en la rueda de prensa difundida por el medio.