Sanidad pregunta a las CCAA su posicionamiento sobre las peticiones del Comité de Huelga relativas al Estatuto Marco

La instauración de un precio mínimo para la hora de guardia, que iguale o supere el valor de la hora ordinaria de trabajo, figura entre las principales reivindicaciones presentadas por los sindicatos médicos al Ministerio de Sanidad. Según informó el medio, esta demanda, junto con la solicitud de que las guardias sean voluntarias para el personal médico, ha sido trasladada oficialmente a las consejerías de salud de las comunidades autónomas a través de una carta firmada por la ministra Mónica García. La misiva busca que las administraciones autonómicas expongan su visión acerca de estas peticiones, que podrían influir en los modelos actuales de negociación colectiva y en la planificación y financiación de los recursos humanos en la sanidad pública.

De acuerdo con la información publicada, el Ministerio de Sanidad considera que las solicitudes del Comité de Huelga médico sobrepasan el marco tradicional del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Sanidad aclara que estas propuestas afectan directamente a la organización interna, a las condiciones de trabajo y a los esquemas salariales gestionados por las comunidades autónomas, lo que justificaría su consulta formal a los distintos gobiernos regionales. El objetivo de este proceso es recopilar opiniones y valoraciones con vistas a redactar, si procede, una recomendación conjunta en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), órgano de coordinación sanitaria entre el Estado y las autonomías.

Entre las demandas centrales señaladas por los sindicatos médicos, el texto subraya la creación de una Mesa Sectorial de Negociación específica para el colectivo médico y facultativo en cada servicio de salud. Asimismo, los representantes profesionales reclaman la aprobación de un estatuto propio para dicho personal, que lo distinga de otros empleados públicos y adapte la regulación a sus particularidades laborales. Según reportó la carta ministerial, estas iniciativas buscan reconocer las especificidades de la práctica médica en la sanidad pública y otorgar un marco de diálogo e interlocución directa para sus condiciones laborales.

El Ministerio remarcó que el alcance de las peticiones condiciona aspectos clave para las comunidades autónomas, puesto que la organización del trabajo, los criterios retributivos y los sistemas de negociación colectiva recaen dentro de las competencias transferidas a los ejecutivos regionales. Por esta razón, el Ministerio interpreta como esencial que las autonomías participen en la valoración y posicionamiento previo a cualquier recomendación o cambio normativo de ámbito estatal que pueda derivarse de estas reivindicaciones sindicales.

El medio consignó que la carta enviada por Mónica García recuerda a las consejerías que el proceso de reforma del Estatuto Marco ha alcanzado un preacuerdo tras varias rondas de negociaciones con las organizaciones sindicales en el denominado Ámbito de Negociación. Este avance fue posible a través de un trabajo prolongado durante los últimos meses, en el que las comunidades autónomas desempeñaron, según el texto, "un papel fundamental". El preacuerdo, según el Ministerio, cerró la incorporación de la mayoría de las demandas consideradas competencia de la legislación estatal y cuenta con el apoyo mayoritario de los sindicatos representativos de los profesionales sanitarios en su conjunto.

A pesar de este preacuerdo, el Gobierno central manifiesta su interés en recoger el punto de vista específico de las autonomías sobre las movilizaciones impulsadas por los sindicatos médicos en protesta por las condiciones y normativas vigentes. El Ministerio de Sanidad subraya que la futura tramitación de las propuestas debe garantizar el respeto escrupuloso al reparto competencial establecido entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, así como el fortalecimiento de los espacios de diálogo social e institucional que han favorecido la consecución del actual preacuerdo del Estatuto Marco.

La ministra finaliza la misiva reiterando el compromiso del Ejecutivo con la labor conjunta y el pleno respeto a la autonomía de gestión en los asuntos relacionados con recursos humanos y organización sanitaria. Las peticiones trasladadas por el Comité de Huelga médico, según menciona la carta, tienen repercusiones directas sobre la planificación, la gestión y la financiación del Sistema Nacional de Salud, circunstancias que hacen imprescindible la participación activa de las comunidades autónomas en las decisiones que puedan modificarse en el futuro.

De acuerdo con la información proporcionada, las solicitudes sindicales abren el debate sobre la posible modificación del marco normativo y sobre la adaptación de los instrumentos de negociación colectiva y atribución de derechos laborales de los médicos en el Sistema Nacional de Salud. El Ministerio de Sanidad espera, con el retorno de las valoraciones autonómicas, avanzar hacia decisiones coordinadas que tengan en cuenta las necesidades específicas del colectivo médico y las obligaciones de las distintas administraciones responsables de la sanidad pública en España.