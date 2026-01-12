Paramount demanda a Warner Bros. Discovery para que publique los términos de la oferta de compra de Netflix

El intento de Paramount Skydance (PSKY) por obtener mayor transparencia sobre la posible fusión entre Warner Bros. Discovery (WBD) y Netflix ha escalado a una instancia judicial. De acuerdo con información publicada por Bloomberg, la compañía liderada por David Ellison recurrió este lunes al Tribunal de Equidad de Delaware para exigir que WBD revele los detalles completos de la oferta de compra de 82.700 millones de dólares (70.872 millones de euros) realizada por Netflix, argumentando que los accionistas deben disponer de toda la información relevante para tomar decisiones informadas respecto al futuro de la empresa.

En la demanda presentada, Paramount Skydance solicita que el tribunal obligue a Warner Bros. Discovery a proporcionar acceso a la información relacionada con las condiciones y términos de la operación propuesta por Netflix. PSKY explicó en un comunicado su posición: “Esta mañana hemos presentado una demanda ante el Tribunal de Equidad de Delaware para pedir que simplemente ordene a WBD proporcionar esta información, de modo que los accionistas de WBD dispongan puedan tomar una decisión informada”. Según detalló Bloomberg, los directivos de Paramount Skydance también manifestaron su intención de proponer nuevos integrantes para el consejo de administración de WBD con el objetivo de obstaculizar la operación con Netflix.

El miércoles anterior, el máximo órgano directivo de Warner Bros. Discovery optó por rechazar de forma unánime la más reciente oferta de adquisición remitida por PSKY. Esta propuesta, modificada el 22 de diciembre, destacaba por incluir una garantía personal irrevocable de 40.400 millones de dólares (34.622 millones de euros) ofrecida por Larry Ellison, cofundador de Oracle y padre de David Ellison. Pese a este respaldo adicional, el presidente del consejo de WBD, Samuel di Piazza, quien también posee HBO Max, sostuvo que la oferta de Paramount continuaba adoleciendo de un valor insuficiente.

Di Piazza subrayó, además, la existencia de un “monto extraordinario” en cláusulas vinculadas a la financiación de deuda, lo que, según su perspectiva, generaba riesgos para concretar la transacción y limitaba la protección para los actuales accionistas de Warner Bros. Discovery en caso de que la operación no llegara a completarse. Bajo su análisis, el acuerdo con Netflix representa mejores niveles de certeza y evita los riesgos y costes que, a juicio del consejo, sí comportaría la opción planteada por Paramount Skydance.

El acuerdo alcanzado entre Warner Bros. Discovery y Netflix, anunciado el 5 de diciembre, contempla una oferta por 82.700 millones de dólares. Esta propuesta se dirige solamente a los estudios de cine y televisión del conglomerado, así como a HBO Max y HBO. En contraste, la oferta de Paramount Skydance valora la totalidad de WBD en más de 108.400 millones de dólares (92.897 millones de euros). No obstante, la oferta de Netflix se percibe como más segura para los accionistas de WBD debido a los menores riesgos financieros asociados.

A pesar del rechazo inicial, David Ellison formalizó el 22 de diciembre una nueva propuesta en iguales condiciones económicas y reforzó su oferta con la garantía personal de su padre. Esta modificación buscaba incrementar la confianza del consejo de WBD en la viabilidad de la transacción. Sin embargo, la junta de Warner Bros. Discovery mantuvo su postura y reiteró que la propuesta revisada de Paramount Skydance resultaba “inadecuada” tanto en montos como en el nivel de incertidumbre que introducía.

Tras evaluar los términos de ambas propuestas, el consejo de administración de WBD decidió reiterar su recomendación a los accionistas de no vender sus acciones a PSKY y, en lugar de ello, apoyar la operación de fusión con Netflix. El medio Bloomberg reportó que la preferencia por el acuerdo con la plataforma de streaming se fundamenta en el mayor grado de certidumbre y en la protección que otorga a los accionistas frente a los posibles riesgos de endeudamiento y de no concreción que, según la directiva, implicaría la oferta de Paramount Skydance.

El enfrentamiento judicial promovido por PSKY refleja la disputa por el control de activos clave del mercado del entretenimiento y por la influencia directa que tendrán las futuras decisiones estratégicas de Warner Bros. Discovery. Según consignó Bloomberg, el proceso legal podría determinar si los actuales accionistas podrán recibir toda la información necesaria para evaluar las ofertas y decidir el rumbo de la compañía en una de las mayores operaciones corporativas del sector audiovisual en los últimos años.