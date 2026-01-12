Muere una persona en un bombardeo de Israel contra un vehículo en Líbano pese al acuerdo de alto el fuego

El Ejército israelí ha mantenido cinco posiciones militares en territorio vecino a Líbano tras la entrada en vigor del alto el fuego a finales de noviembre de 2024, medida que, según las autoridades libanesas y representantes de Hezbolá, contradice tanto el espíritu como la letra del acuerdo pactado. Este dato cobra especial relevancia luego de que, de acuerdo con la agencia estatal de noticias libanesa NNA, un bombardeo ejecutado por fuerzas israelíes causó la muerte de un ciudadano en la ciudad de Bint Yebeil, en el sur de Líbano, pese a los compromisos vigentes.

Según publicó NNA, el ataque tuvo como objetivo un vehículo que transitaba en Bint Yebeil y fue confirmado por el Centro de Operaciones Sanitarias de Emergencia, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad libanés, que informó el fallecimiento de la víctima. La agencia estatal identificó la acción como un bombardeo, sumándose a una serie de ofensivas que, según diversos informes recogidos el domingo, alcanzaron al menos siete localidades del sur del país. El medio destacó que este tipo de incidentes persisten a pesar del alto el fuego formalizado en noviembre.

De acuerdo con la información recopilada por NNA y otras fuentes oficiales citadas por el medio, el Ejército israelí no difundió ningún comunicado sobre el ataque específico en Bint Yebeil. Sin embargo, portavoces militares han defendido anteriormente estas operaciones bajo el argumento de que responden a actividades de Hezbolá en la zona, lo que, según su interpretación, no representa una violación directa del pacto de cese de hostilidades. El medio NNA recogió las declaraciones críticas tanto del gobierno de Beirut como de Hezbolá, quienes rechazan esta postura y señalan que los ataques constituyen una transgresión al acuerdo alcanzado.

La oleada de ofensivas desencadenada por Israel durante el domingo incluyó bombardeos en localidades que, según NNA, se encuentran ubicadas mayoritariamente en el sur libanés. Naciones Unidas también condenó estas acciones y reiteró la necesidad de que ambas partes respeten los protocolos del alto el fuego firmado. Según la organización internacional, el acuerdo establecía no sólo la cesación de hostilidades, sino también la retirada máxima de efectivos de la zona afectada por los enfrentamientos.

Tanto las autoridades libanesas como Hezbolá han reiterado su exigencia de que Israel retire la totalidad de sus posiciones en el territorio libanés. En declaraciones recogidas por NNA, ambas partes sostuvieron que la presencia militar israelí en esos cinco puntos representa un motivo de tensión y se aleja de los compromisos asumidos ante Naciones Unidas. El alto el fuego original preveía el repliegue completo de las fuerzas de ambos bandos, buscando evitar incidentes como el ocurrido en Bint Yebeil.

Por su parte, portavoces del Ministerio de Sanidad confirmaron a NNA que los servicios de emergencia intervinieron tras el bombardeo, aunque no lograron salvar la vida del ocupante del vehículo. Este ataque se inserta en un contexto de hostilidades recurrentes en el sur de Líbano, zona históricamente afectada por los enfrentamientos entre el Ejército israelí y fuerzas alineadas con Hezbolá.

Al detallar el proceso que siguió a la formalización del alto el fuego, NNA subrayó que, desde la firma del acuerdo, múltiples incidentes han reavivado la tensión en la frontera. Naciones Unidas intervino reiteradamente con llamados a la calma y a la retirada de efectivos, así como con advertencias acerca de las posibles consecuencias para la estabilidad regional en caso de persistencia de las hostilidades.

El suceso de Bint Yebeil se produjo tras una serie de bombardeos en pueblos cercanos, parte de los cuales han sido señalados como zonas de actividad de Hezbolá según la narrativa de fuentes israelíes. Tanto el gobierno libanés como el grupo chií insisten en que los ataques afectan sobre todo a la población civil y socavan los acuerdos logrados con mediación internacional.

El episodio más reciente, según detalló NNA, consolidó la preocupación de los actores involucrados por la fragilidad del alto el fuego y la posibilidad de que nuevos incidentes agraven la situación humanitaria y política en el sur de Líbano. Naciones Unidas y diversos organismos humanitarios alertaron sobre los riesgos derivados de la continuidad de bombardeos y emplazamientos militares en la zona de contención establecida en el acuerdo de noviembre.

Además, la persistencia de las posiciones militares israelíes en territorio libanés mantiene abierta una fuente de desacuerdo constante entre ambas partes. NNA reportó que las autoridades libanesas consideran estas acciones una provocación y han intensificado sus llamados para que la comunidad internacional ejerza presión con el fin de garantizar el cumplimiento íntegro del alto el fuego. Mientras tanto, el gobierno israelí sostiene que las operaciones responden a necesidades de seguridad y monitoreo frente a potenciales ataques desde suelo libanés.

A medida que evoluciona la situación en la frontera sur del Líbano, las agencias locales y organismos internacionales continúan enviando actualizaciones sobre los desarrollos en curso. La muerte ocurrida en Bint Yebeil y la serie de bombardeos recientes se inscriben en una dinámica de confrontaciones que Naciones Unidas ha calificado como una amenaza significativa para la estabilidad del área, según consignó NNA. Las perspectivas de una desescalada definitiva siguen siendo inciertas en tanto persistan los factores que motivaron los enfrentamientos reportados.